Meral Akşener'e şok suçlamalar! İstifa ederken bombaladılar...

İYİ Parti'de istifa furyası sürüyor. Son olarak eski milletvekili Burhan Orhan İYİ Parti üyeliğinden, Betül Bayraktar Orhan Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden, Prof. Dr. Azmi Yetim de Kurucular Kurulu ve parti üyeliğinden istifa etti. İstifa edenlerin açıklamalırı ise Genel Başkan Meral Akşener'e şok suçlamalarla doluydu.

Üyelikten istifa dilekçesini İYİ Parti Genel Başkanlığına sunan ve MHP'den 21. Dönem'de Bursa milletvekili seçilen Burhan Orhan, İYİ Parti ve Meral Akşener'e olan inancını yitirdiği için istifa ettiğini söyledi. Kuruluş amaçları ile gelinen nokta arasında büyük farklılıklar olduğunu belirten Orhan Akşener'e şu suçlamaları yöneltti:

MERAL HANIM YÖNETMİYOR, O SADECE KUMANDA... "Özellikle MHP kanadından gelen milliyetçi, ülkücü arkadaşlarımızın dışlanması... Arkadaşlarımızın genel kanaatine göre duruşu milli ve omurgası sağlam insanlarla pek yol yürünmek istenmedi. Meral Hanım yola çıktıklarını, yolda bulduklarıyla değişti. Durmanın bir anlamı yoktu. Ayrıca partiyi kimin yönettiğini bilmiyoruz. Hangi eller ya da kim? Partiyi Meral Hanım yönetmiyor, sadece kumanda ediyor."

TANSU ÇİLLER SİYASETE MERAL HANIMI KAZANDIRDI AMA O... Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa eden Betül Bayraktar Orhan da "Yola çıktığımızdaki hedeften saptığımızı düşünüyorum. Bunu bilerek yola devam etmenin bir vebal olduğunu düşündüğüm için de yollarımı ayırdım. Bir kadın hareketi olarak yola çıktık ama bu, sadece bir tüzük maddesi olarak kaldı" dedi. İYİ Partinin Mecliste en az kadın milletvekili bulunan parti olduğuna işaret eden Orhan, "Tansu Çiller Türk siyasetine Meral Akşener ismini kazandırdı, Akşener İYİ Partiyi kurup bir genci ya da bir kadını Türk siyasetine kazandırmadı." diye konuştu.





ÜLKÜCÜLERİ SİYASETİN ÇÖPLÜĞÜNE ATTINIZ... İYİ Parti Kurucular Kurulu ve parti üyeliğinden istifa eden Prof. Dr. Azmi Yetim de istifa dilekçesinde, çok büyük umutlarla başlatılan "cesurlar hareketi"nin küçük hesaplara heba edildiğini belirtti.

Parti kurulurken Türk milletine verilen sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini ifade eden Yetim, partilerinden koparılan ilkeli, omurgalı, vefalı ve liyakatlı ülkücülerin de zaman içinde partiden dışlanarak siyasetin çöplüğüne atıldığını savundu.



SARAYLA NASIL YAKIN OLURUM SAVAŞI VERİYORSUNUZ... Yetim, "Görünen o ki 'Ülkücüleri iktidara taşıyacağım, Cumhurbaşkanı olacağım ve ülkeyi bu hale getirenlerden hesap soracağım' diye yola çıkan sayın Genel Başkan ve ekibi, bugün 'Saraya nasıl yakın olabilirim?' savaşı verir hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.