Meral Akşener'den sert tepki! Haddini aşma

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Akşener EYT'den, ekonomideki gelişmelere, Kaşıkçı cinayetinden Erdoğan'ın sözlerine kadar bir çok konuya değindi. Erdoğan'ın milliyetçilikle ilgili sözlerine tepki gösteren Akşener, ''Milliyetçiliği PKK ile bir tutmak ihanettir'' dedi. Akşener'in konuşmasından satırbaşları:

İKİNCİ TURDA YAŞANANLAR İBRETLİK: "Geçtiğimiz günlerde EYT’de ilk turda vicdanı ile oy veren tüm vekillere teşekkür ediyorum. Ama ikinci turda yaşananlar ibretliktir. Bir fotoğraf vardı kararını değiştiren vekillerin mahcubiyeti yüzlerinden okunuyordu. Bunu vekillerimize yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Geçen de söylemiştim benden gelecek bir telefon ve vicdanınız arasında kalırsanız hiç tereddüt etmeden vicdanınızı seçin.Milletimizin yararına bir öneri hangi partiden gelirse gelsin İYİ Parti destek verecek. Çünkü bizler kişisel kaprislerimiz için değil milletimiz için çalışacağız."

KENDİNE YAPTIĞIN ZAM KADAR EMEKLİ VE ÇALIŞANA DA YAPMAZSAN: Görüyoruz ki Sayın Erdoğan’da geçim sıkıntısı çekiyor. Bunu maaşına yaptığı yüzde 26 zamdan görüyoruz. Maaşı 74 bin TL’ye çıkıyor. Hem de devletin güya tasarruf yaptığı bir zamanda. Uçağa, Saray’a, kendi maaşına zam yapmaya para buluyorsunuz. O halde buyurun milletimize de bulun. Kendi maaşına yaptığın zam kadar emekliye, çalışana da zam yapmazsan aldığın her kuruş haram, zehir, zıkkım olsun. Sanma ki unutacağız, bu işin peşini bırakacağız. Hatırlatmaya devam edeceğiz. Bakalım milletin adamı mısın, yoksa kendine mi Müslümansın?

ELİMİZDEKİ 2’YE 2 DAHA KATIP MİLLETİMİZE SUNACAĞIZ: Ekonomi Saraydaki bir oyuncak değildir. Herkes cebine gireni biliyor. Sen sarayda günde 2 trilyon harcarken vatandaşa “tasarruf yap” diyemezsin. Bir gün semt pazarına git, yüzünü kapatarak yere düşen meyveyi sebzeyi seçmeye çalışan anneyi gör. Rant ofisine dönüşen belediyeleri ellerinden aldığımızda milletimiz görecek. Bunlar 2 aldığının birini cebine atıyorsa biz elimizdeki 2’ye 2 daha katıp milletimize sunacağız. Biz belediyeleri aldığımızda diyecekler ki “keşke iktidarda da İYİ Parti olsa.

KAŞIKÇI CİNAYETİ SUUDİLERİN TALİMATIYLA İŞLENDİ: Şatafatın, saltanatın adını itibar koydular. Sokaklar kan ağlıyorken siz gülüyorsanız itibar yapamazsınız. İtibarın adı belli talimatla papazı, petro dolarlar için Suudi katillerin ellerini kollarını sallayarak gitmesine izin vermeyecektiniz. Kaşıkçı cinayeti bizzat Suudi yönetimin talimatıyla yapılmıştır. Bu cinayet için Türkiye bilerek seçilmiştir. Çünkü biliyorlar ki bu iş başka ülkede olsa hemen yakalar, konuştururlar. Bunlar sana hakaret ediyor anlamıyor musun?"

ŞEHİT FIRAT ÇAKIROĞLU İLE KATİLİNİ BİR TUTAMAZSIN, TUTTURMAYIZ: "Çalışana zam yapalım diyoruz ‘yük olur’ diyor. Vatandaşa enflasyon desteği diyoruz ‘yük olur’ diyor. EYT teklifi veriyoruz ‘yük olur’ diyor. Devletin de milletin de sırtındaki en ağır yük sensin, sizsiniz. Sıkışınca ‘Milliyiz’ derler ama bunların derdi Türk’ledir. Andımız meselesi de budur. İki üç yıl millilik pozu verip atı alıp üsküdarı geçtiler. Sonra da çıkıp Türkçülükle PKK aynıdır dediler. Dilleri öyle şişmiş ki borazan medya bir haftadır Türkçülüğe kin kusuyor. Aziz milletim bu günleri unutma.

MİLLİYETÇİLİĞİ PKK'YLA BİR TUTMAK İHANETTİR: Milliyetçiliği PKK ile bir tutmak ihanettir. Sınırları zorlama haddini aşma. Fırat Çakıroğlu ile onun katilini bir tutamazsın tutturmayız. Ama el hak sözlerinde katıldığım bir nokta var. Dedi ki “Ben milliyetçi değilim” biliyorduk zaten doğru söz ne denir? Biz senin cemaziyel evvelini de biliriz. Sen devleti topyekun FETÖ’ye teslim ettin. Bu milet FETÖ’ye teslim ettiğin devleti sokaktan topladı. Sen PKK ile masaya oturdun aziz şehitlerimiz bu devleti hendeklerden çıkardı getirdi.