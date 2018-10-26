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Meral Akşener seçim planını değiştirdi!

Meral Akşener seçim planını değiştirdi!

AK Parti ve MHP arasında yerelde olması beklenen ittifakın son bulmasıyla, İYİ Parti’nin de yerel seçim hesapları değişti. 24 Haziran seçimlerinde özellikle CHP'li seçmenin ağırlıkta olduğu kıyı illerinden daha fazla oy alan İYİ Parti, bu kez AK Parti ve MHP'nin oy deposu olarak bilinen İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerden oy almanın planlarını yapıyor.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 08:30 - Güncelleme: 26-10-2018 08:30

İYİ Parti böylece sağ seçmen üzerinde alternatif parti olmayı hesaplarken, partilerle sandıkta işbirliğinin sağlanmasına da sıcak bakıyor. Bunun için de şehirler üzerinden mutabakat formülünü yaşama geçirmeyi hedefliyor.

Hem MHP'li tabana hem de merkez sağ tabana yakın duran partinin bundan sonraki hamleleri sağ seçmende de merak uyandırırken, İYİ Parti, herhangi bir partiyle protokol esasına dayalı bir ittifak içinde olmayı tercih etmeyecek. Bunun yerine tabanda ve sandıkta ittifakı düşünen İYİ Parti, bu durumu da seçmenine 'ittifak değil işbirliği olarak' anlatacak.

İYİ PARTİ ROTASINI BU BÖLGELERE ÇEVİRDİ: Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun kulislere dayandırdığı haberine göre, 24 Haziran seçimleri döneminde, özellikle CHP'nin seçmen kitlesinin yoğunlukta olduğu kıyı illerinden oy alan İYİ Parti, bu kez de rotasını merkez sağ seçmenin ağırlıkta olduğu İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi'ne çevirecek. İYİ Parti böylece, yerelde Cumhur İttifakı'nın yaratacağı sinerjinin bozulmasıyla, merkez sağ seçmeni kendi bünyesine kazandırmayı amaçlıyor.

GEÇİŞLER OLABİLİR: İYİ Parti, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de anahtar parti konumunda olmayı hedefliyor. AK Parti'nin, özellikle İstanbul'da Kürt seçmenin oylarıyla belediye başkanlığını kazanmanın yollarını aradığı değerlendirmeleri yapılırken, parti yönetimi CHP'nin de İstanbul'da bazı ilçelerde HDP ile işbirliği yapacak olması durumunda CHP'yle de yan yana gelmek istemiyor.

Ancak İYİ Parti kanadı, Cumhur İttifakı'nın yerelde olmaması nedeniyle, İYİ Parti'nin de bu illerde sinerji yakalayacağı ve 31 Mart'taki yerel seçimlerde iktidar blokunun üç büyük ilde hezimete uğrayacağını düşünüyor. İYİ Parti'de ayrıca ittifakın da son bulmasıyla, MHP'li Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediye başkanlıklarında İYİ Parti 'nin şansının yükseldiği ve bu belediye başkanlıklarının MHP'den İYİ Parti'ye geçebileceği değerlendirmeleri de yapılıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 26 Ekim 2018 10:00 MİLLETİN TEK UMUDU MİLLİ PARTİMİZ, İYİ PARTİ DİR.

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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