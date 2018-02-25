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Meral Akşener içeri alınmadı

Meral Akşener içeri alınmadı

Afrin'e gidecek güvenlik birimlerinin bulunduğu İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi’ni ziyaret etmek isteyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kapıdan geçmesine izin verilmedi. Akşener, bunun üzerine kapıdaki görevli askerlere sohbet ettikten sonra merkezden ayrıldı.

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Eklenme Tarihi: 24-02-2018 18:30 - Güncelleme: 25-02-2018 00:23

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Hatay’a geldi. Akşener, harekata katılacak olan güvenlik birimlerinin bulunduğu İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi’ni ziyaret etmek istedi.

Merkezde görevlendirme çalışmasının devam ettiği gerekçesiyle Akşener ve yanında bulunan yardımcısı Koray Aydın’a izin verilmedi. Akşener, bir süre sohbet ettiği kapıdaki görevli askerlere, “Sorun yok. Moral desteği için geldik, dert olmaya değil” diyerek merkezin önünden ayrıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR37 YORUM

  • Misafir7 25 Şubat 2018 00:49 Görülebilecek yer ve zaman kayramı var orası şov yeri değil bu vakte kadar sen Afrinle ilgili tek kelime etme safını belli etme demezlermi sana orda ne işin var diye

    CEVAP YAZ 6 14
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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