Memur emekli zamlı maaşını ne zaman alacak?

Memur emeklilerin alacağı zam farkı belli oldu. Maaşlara göre değişecek olan memur emeklilerinin ne zaman zam alacağı henüz açıklanmadı. 3 Ocak tarihinde yapılan zamla birlikte en düşük memur emekli maaşı bin 910 TL olarak açıklandı. Peki zam farkı ne zaman yatacak?

SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşlarında bir sorun yok. Ancak enflasyon ayın 3’ünde açıklandığı için memur emeklisinin farkı da o tarihte belli oldu. Memur emeklisi her ayın 1 ila 5’i arasında maaş alıyor. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4’lük zamma göre hesaplanan maaşı bu tarihte alan emekliler, yüzde 1.69’luk enflasyon farkını ise halen alamadı. SGK yetkilileri memur emeklisine fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı hakkında net bir açıklama yapmadı. Gelen son bilgilere göre yeni zamlı maaşların 25 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatması bekleniyor.

SSK'LI EMEKLİLER Emekli kartındaki son numara

▼ 9 olanlar 17 Ocak’ta

▼ 7 olanlar 18 Ocak’ta

▼ 5 olanlar 19 Ocak’ta

▼ 3 olanlar 20 Ocak’ta

▼ 1 olanlar 21 Ocak’ta

▼ 8 olanlar 22 Ocak’ta

▼ 6 olanlar 23 Ocak’ta

▼ 4 olanlar 24 Ocak’ta

▼ 2 olanlar 25 Ocak’ta

▼ 0 olanlar 26 Ocak’ta zamlı maaşlarını hesaplarından çekebilecek.

BAĞKURLU EMEKLİ Emekli kartındaki son numara

▼ 9, 7 ve 5 olanlar 25 Ocak’ta

▼ 3 ve 1 olanlar 26 Ocak’ta

▼ 8, 6 ve 4 olanlar 27 Ocak’ta

▼ 2 ve 0 olanlar 29 Ocak’ta zamlarını peşin ödenir.