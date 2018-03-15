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Memur alımları 2018 20 bin kadro hangi kurumlara olacak?

Memur alımları 2018 20 bin kadro hangi kurumlara olacak?

20 bin memur alımı için kamu kurumları düğmeye bastı. 2018 yılında POMEM 10 bin polis alacak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise 7 bin memur alımı yapacak. . Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atamasını yapacağını duyurmuştu. Peki 20 bin memur alımı başvuruları ne zaman, aranan şartlar neler, KPSS puan şartı kaç? İşte 20 bin öğretmen ataması kurumlara dağılımı

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 08:45 - Güncelleme: 15-03-2018 08:40

20 bin memur alımı ne zaman, hangi kurum kaç memur alacak 2018 yılı memur alımları başvuru şartları neler, memur alımları ne zaman başlayacak soruları merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması için düğmeye basmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise 7 bin memur alımı yapacak. Polis Akademisi ise 10 bin polis alımı yapacak.Peki 20 bin memur alımı başvuruları ne zaman, aranan şartlar neler, KPSS puan şartı kaç? İşte 20 bin öğretmen ataması kurumlara dağılımı

2018 MEMUR ALIMLARI: Özel sektörün yanı sıra kamu da istihdam için kolları sıvadı. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atamasını yapmaya hazırlanırken, kamu kurumları 20 bin 239 memur istihdamı için süreci başlattı.

Polis Akademisi Başkanlığı (POMEM) 10 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 549, Aile Bakanlığı 155, Gümrük Bakanlığı 40 kişi alacak. Ayrıca tüm kurumlara 2 bin 500 engelli personel ataması yapılacak. YSK’nın alımına başvurmak için en az lise mezunu olmak gerekiyor.

İSTENİLEN ŞARTLAR: Zabıt katibi kadroları için 2 yıllık, mühendislik kadroları için de 4 yıllık üniversite mezunu olmak gerekiyor. POMEM’e başvuru için ise lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı KPSS’lerin birinden ‘P3’ puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS’den ‘P93’ puan türünden en az 70 ve üzeri puan alma şartı bulunuyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin personel olarak; öğretmen, mühendis, pilot, güverte ve makine subayı alacak. KPSS’den 60 puanı bulunan adaylar başvurabilecek.

18-35 yaş arasındakiler alınacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Farabi 16 Mart 2018 08:51 Memur olmayan,devletten bir sekilde para almayan vatandas kaldimi acaba? Calismaya ne gerekki artik,herkes maasli zaten.

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