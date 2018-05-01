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Melih Gökçek CHP'nin adayını açıkladı

Melih Gökçek CHP'nin adayını açıkladı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayının belli olduğunu ileri sürdü. İşte Gökçek'in açıkladığı o aday;

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 21:54 - Güncelleme: 01-05-2018 21:54

Ankara Büyükşehir Belediye başkanıyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle görevinden istifa eden Melih Gökçek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gökçek'e göre Kemal Kılıçdaroğlu, kongrede karşısına rakip çıkan Muharrem İnce'yi aday gösterecek.

Twitter adresinden CHP'nin adayını açıklayan Melih Gökçek, haberi "Ne demiştik. CHP'de Gökçek ne derse o olur! CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce" sözleriyle duyurdu.

CHP'NİN ADAYI CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için istişarelerin sürdüğü CHP'de, belirlenen aday ise 4 Mayıs'ta açıklanacak. Bu arada gazeteci İsmail Saymaz, CHP-İyi Parti-SP-DP arasında dün netleşen ittifakın "Demokrasi İçin Milli Birlik İttifakı" adını kullanacağını, CHP'nin Cuma günü açıklayacağı cumhurbaşkanı adayı olarak ibrenin Muharrem İnce'yi gösterdiğini söylemişti.

İNCE'DEN İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Ses’e konuşan CHP’li İnce; "Partim beni aday yaparsa sırtımdaki teri hiç soğutmayacağım. Yorulmak bilmeyeceğim. Faşizmden, baskıdan, zulümden, adaletsizlikten; kurtuluşu kolektif bir ruhla memleketin her zerre toprağında hiçbir ayrım yapmadan gece gündüz örgütleyeceğiz." dedi…

Kendisi aday gösterilmezse tavrı ne olur sorusunu da yanıtlayan CHP’li İnce; "Bu mücadele isimleri aşan bir mücadele. Partimin adayı kimse; Genel Başkanımız kimi aday gösteriyorsa benim de adayım odur. Sanki kendim adaymışım gibi çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Help 01 Mayıs 2018 22:46 8 kere Yendi de yendi sözün sahibi, kılıçdaroğluna diktatör diyen şahıs.kılıçdaroğlunun ilk kurbanı deniz baykal... son kurbanı muharrem ine. olaylı kurultayın ardından kılıçdaroğlu inceye lafını yedirecek Hemde bu şekilde kurtulacak

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