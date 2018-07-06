Meizu 16 ve 16 Pro’nun resmi tanıtım tarihi belli oldu!

Türkiye pazarında da kendisine alıcı bulan Meizu, yeni akıllı telefonları 16 ve 16 Pro'nun ne zaman tanıtılacağına ilişkin tarih verdi.

İnternet üzerinden sızan bilgilere göre yeni modellerin Ağustos ayında geleceği konuşuluyordu. Meizu 16 ve 16 Pro, şirket CEO’sunun açıklamasına göre kesin olarak 26 Ağustos tarihinde geliyor. Böylelikle sızıntılar da doğru çıkmış oldu. Önümüzdeki ayın sonunda resmi olarak tanıtılacak olan telefonlar, çentiksiz olarak bizleri selamlıyor olacak.

Ekrana entegre edilen parmak izi sensörü ile dikkatleri üzerine çeken 16 ailesi, 5.6 inç ve 6.1 inçlik ekranlar üzerine kurulu. 3.080 mAh ve 3.600 mAh pil taşıyan Meizu 16 modelleri, ortak olarak güçlerini Snapdragon 845‘ten alıyor olacaklar.

Günümüzün sorunlarından biri olan ısınma için ise özel bir soğutma sistemi kullanılacağı CEO’nun verdiği bilgiler arasında bulunuyor. Çift kamera desteği dunacak olan modeller, belki de Meizu markasının şimdiye kadar ki en çok merakla beklenen modelleri arasında bulunuyor.

Fiyat konusuna gelecek olursak; Meizu 16, 64 GB + 6 GB RAM yaklaşık 469 dolar – 128 GB + 6 GB RAM ise yaklaşık 515 dolar fiyat etiketi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Meizu 16 Pro ise 128 GB + 6 GB RAM yaklaşık 579 dolar, 256 GB + 8 GB RAM'li versiyonu ise yaklaşık 625 dolar fiyat etiketinden tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Teknolojioku