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Mehmetçik Kut'ül Amare 9. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Mehmetçik Kut'ül Amare 9. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Mehmetçik Kut'ül Amare 9. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 22 Mart 2018 perşembe günü ekrana gelecek Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin 9. yeni bölümünde neler olacak? Mehmetçik Kut'ül Amare 9. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 12:18 - Güncelleme: 15-03-2018 12:18

TRT 1'de perşembe akşamları yayınlanan ve 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle yapılan bir muharebeyi anlatan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi, son bölümüyle yine reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başardı. Herkes şimdiden 22 Mart'ta ekrana gelecek Mehmetçik Kutül Amare dizisinin 9. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Cox, esirlerin durumunu haber yapmak için gelen Elizabeth’e bir oyun oynamıştır. Birkaç esiri bu oyunun içine dahil eden Cox’un hesaba katmadığı ise İstanbul’lu Mehmet’in esirler arasında bulunmasıdır.

İstanbul’lu Mehmet’i karşısında gören Elizabeth şaşırmış ve ondan esir kampı hakkında bilgi istemiştir. Ancak Üsküplü Mehmet kimsenin beklemediği cevaplar vererek Yüzbaşı Robert ve Cox dahil herkesi şaşırtmıştır. 

Mehmet’ten ümidini kesmeyen ve onu kurtarabilmek her yolu deneyen Zeynep, Cox’un planı dahilinde gönderdiği Musap’ın sözlerinden etkilenmiş, Kumandan Askeri Bey’i takasa ikna etmesi için Hüsrev Bey’le konuşmuştur. Hüsrev Bey’in çabalarına rağmen takas konusu kapanmış Zeynep bir kez daha hayal kırıklığına uğramıştır. Acı içinde bir yol bulmaya çalışan Zeynep, fırına gelen askerler yüzünden bir kez daha şaşkınlığa uğrar.

Üsküplü Mehmet Süleyman Askeri’nin gönderdiği notta yazan şifreyi çözünce kampın içinde Teşkila-ı Mahsusa’nın bir casusu olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Üsküplü Mehmet, Hintli Hekimden aldığı şifreli mesajları çözmeye çalışırken, bir anda yemeğinin içinde bir jilet bulur.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE 9. BÖLÜM FRAGMANI: Mehmetçik Kut'ül Amare 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mehmetçik Kut'ül Amare 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz. 

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