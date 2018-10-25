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Mehmet Metiner Mücahit Arınç kavgası giderek büyüyor

Mehmet Metiner Mücahit Arınç kavgası giderek büyüyor

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ın milletvekili oğlunun kendisine havaalanında saldırdığını iddia etmişti. Arınç'ın oğlu meydan okuyup "Metiner kaçtı" şeklinde açıklama yaptı, Metiner ise bakın ne yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 17:18 - Güncelleme: 25-10-2018 17:18

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner sosyal medya hesabından, AK Parti eski genel başkan yardımcısı Bülent Arınç’ın AK Parti milletvekili oğlu Mücahit Arınç tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Metiner mesajında, “Az önce Ankara Esenboğa Havalimanı VİP salonunda Bülent Arınç’ın oğlu AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç herkesin içinde şahsıma terbiyesizce laflar eşliğinde saldırıda bulunmak istedi” ifadelerini kullandı ve “Bu çirkin saldırının siyasi bedeli olmayacaksa yazıklar olsun!” dedi.

MÜCAHİT ARINÇ’TAN METİNER AÇIKLAMASI: Bülent Arınç’ın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, havaalanında yaşanan gerilimle ilgili bir açıklama yaptı.Havalimanı VIP salonunda Mehmet Metiner ile karşılaşarak selamlaştığını belirten Arınç, "Ona şunu dedim; babamla ilgili eleştirel şeyler yazıyorsun. Tamam da, niye tehdit dili kullanıyorsun!" ifadelerini kullandı.Mehmet Metiner'in kendisine "Bülent Bey yanlış yapıyor bizi üzüyor" yanıtını verdiğini dile getiren Arınç sözlerini şöyle sürdürdü;

FİZİKİ BİR MÜDAHALEM OLMADI: "Ben de, 'Senin işin mi bu? Nasıl tehdit edersin' dedim. Ağız dalaşı yaşandı aramızda... Fiziki bir müdahalem olmadı. Zaten dışarı kaçtı." Mücahit Arınç, Mehmet Metiner'e fiziki bir müdahalede bulunmadığının da özellikle altını çizdi. Havaalanında yaşanan bu olayda, söylediklerinin arkasında olduğunu ifade eden Mücahit Arınç, "Ailemizi sürekli tehdit eden yazı ve paylaşımlarından sıkıldık artık. Orada aramızda geçen tartışmayı da yüreği yetiyorsa paylaşsın da görelim!"

METİNER’DEN YENİ AÇIKLAMA: PARTİ GENEL MERKEZİMİZ GEREĞİNİ YAPAR: Mehmet Metiner konuyla ilgili DHA’ya konuştu. Mehmet Metiner, olayın nasıl geliştiğiyle ilgili sorulan soruya, "Konuşmak istemiyorum. Bilinsin diye yazdım. Onun dışındaki hiçbir yorumun içinde olmam. Bundan sonrası parti genel merkezimizi ilgilendirir. Partime davama zarar verecek hiç bir söz ve davranışın içinde olmadım ve bundan sonra da olmam. Bu tweeti atarken de bin kere düşündüm ‘paylaşayım mı’ diye. Ama bu çirkinliğin bilinmesini istediğim için paylaştım. Umarım parti genel merkezimiz gereğini yapar" dedi.

OLAYA TANIK OLAN VEKİL KONUŞTU: Tartışma sırasında aynı ortamda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise olayın büyütülecek bir yanı olmadığını söyledi. Ahmet Hamdi Çamlı olayı şöyle anlattı: "Çok önemli birşey olmadı. Büyütülecek abartılacak bir şey yok. Kimse kimsenin üzerine yürümedi. Herhalde yazdığı bazı yazılarla ilgili babasıyla ilgili sanıyorum onlarla ilgili bir hissiyat oldu. Neden olduğunu bilmiyorum ama. ‘Üstüme yürüdü, kaçtı gitti’ öyle bir şey yok. Biz hepimiz bir mahallenin çocuklarıyız. Yedi düvel üstümüze çöküyor bir de biz birbirimizle mi uğraşacağız."

Mehmet Metiner ile Bülent Arınç'ın oğlu havaalanında kavga etti

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • ???? 25 Ekim 2018 18:24 bu şahit olan kimdi hatırlayanınız varmı aklıma gelmiyor meclisten canlı yayın yapan bayan kimdi o????

    CEVAP YAZ 0 0
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KİMDİR ?
Bülent Arınç
BÜLENT ARINÇ KİMDİR?

Bülent Arınç Manisa Lisesi'ni bitirdi. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Manisa'da uzun süre serbest avukatlık yaptı. Üniversite yıllarından itibaren siyasete ilgi duydu. Siyasete Gen&cc

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