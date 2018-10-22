Mehmet Acet Erdoğan ve Nihat Hatipoğlu arasındaki diyaloğu yazdı!

Nihat Hatipoğlu aday gösterilecek iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. AK Parti'nin Mart 2019'daki yerel seçimlerde Diyarbakır'da ilahiyatçı-yazar Nihat Hatipoğlu'yu aday göstereceği iddia edildi. HDP'nin ise Hatipoğlu'nun karşısına eski müftü Nimetullah Erdoğmuş'u çıkaracağı ileri sürüldü.

Hatipoğlu’nun yakın çevresine adaylığa sıcak bakmadığını, aday olması halinde dini alanda büyük boşlukların oluşabileceğinden, siyasete girmek istemediğini söylediği belirtildi.

Yenişafak Gazetesi yazarı Mehmet Acet bugünkü köşesinde 2014 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nihat Hatipoğlu arasında yaşanan adaylık diyaloğunu paylaştı. Acet, Nihat Hatipoğlu'nun Erdoğan'ın adaylık teklifi karşısında ''bu bir emirdir diyorsanız size hayır diyemem” sözlerine karşılık Erdoğan'ın ''ben hoca efendilere emir vermem'' dediğini aktardı. İşte Mehmet Acet'in o yazısı...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta sonu gittiği Diyarbakır’da bölgenin kalbine dokunan yeni, güzel mesajlar verdi.

SORUN HER NE İSE BULUP ÇÖZECEĞİZ: “Diyarbakır’ı istismar etmek için değil, imar etmek, huzura kavuşturmak için çalışıyoruz. Biz milletimize bölünmeyi değil, bölüşmeyi teklif ettik, ayrımcılığı değil kardeşliği teklif ettik” dedi. Kameralara açık bölümde, “Diyarbakır’daki oy oranlarımız, sokakta gördüğüm halkımızın ilgisini asla ifade etmiyor. Sorun her ne ise bulacak ve inşallah bunu da çözeceğiz” dedi.

ERDOĞAN DİYARBAKIR OYLARINDAN MEMNUN DEĞİL: Toplantının kapalı kısmında ise, AK Parti’nin Diyarbakır’da aldığı oy oranlarından memnuniyetsizliğini daha net ifadelerle dile getirdi.31 Mart seçimlerine atıfla, “Herkesin sevdiği ve artısı olan bir aday göstereceğiz” dedi.

2014 SEÇİMLERİNDEKİ İLGİNÇ DİYALOG: Söz Diyarbakır’dan açılmışken, 2014 yerel seçimlerine gidilen dönemden bir anekdot aktarmak istiyorum.

NİHAT HATİPOĞLU'NU ADAY YAPMAK İSTİYORDU: Erdoğan, Anadolu Müslümanlığını etkileyici bir üslupla anlatıp geniş kitlelerin sevgi ve sempatisini kazanan Nihat Hatipoğlu Hoca’yı Diyarbakır’dan aday yapmak istiyordu. AK Parti Genel Merkezi’nde bir görüşme ayarlandı. Görüşmede Erdoğan, Hatipoğlu’na Diyarbakır adaylığı konusunda fikrini sorunca, Hatipoğlu şu cevabı veriyor:

BEN BİR HOCA EFENDİYE EMİR VERMEM: “Efendim ben siyasetten anlamıyorum, bildiğim bir konu değil, kendi alanımda hizmet etmeye devam etmek istiyorum”. Devamında da ekliyor: “Benim görüşüm bu, ama eğer bu bir emirdir diyorsanız size hayır diyemem”. Nihat Hoca’yı dinleyen Erdoğan bu sözler üzerine, “Ben bir hoca efendiye emir vermem, bu bizim inançlarımıza uygun değildir” yanıtını veriyor.

HATİPOĞLU SEÇENEĞİNİ YENİDEN AKILLARA GETİRDİ: Aradan aşağı yukarı 5 yıl geçti. Şimdi önümüzde yeni bir yerel seçim takvimi var. Herkes gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da nereden kimi aday göstereceği konusunda kafa yormaya başlamış durumda. Diyarbakır’da teşkilat üyelerine söylediği “Herkesin sevdiği ve artısı olan bir aday göstereceğiz” ifadesi, Nihat Hatipoğlu seçeneğini yeniden akıllara düşürmüş oldu.

Nihat Hatipoğlu AK Parti Diyarbakır adayı mı olacak bomba iddia