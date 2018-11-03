Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'e konuk oluyor.
Mepidol Başakşehir zorlu maçta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Başakşehir ve Beşiktaş zirve yarışını sürdürmek için maçı kazanmak istiyor. Rakibini deplasmandaki 11 resmi maçta sadece bir kez kez yenebilen Beşiktaş’ta, kart cezalısı Quaresma forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Pepe, Babel ve Ljajic, teknik direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde oynayabilecek
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ
STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
CEZALI: Quaresma (Beşiktaş)
BAŞAKŞEHİR: 0 - 0 :BEŞİKTAŞ
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BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut, Visca, Mossoro, Elia, Bajic
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Pepe, Adriano, Atiba, Medel, Lens, Babel, Mustafa, Vagner Love
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