Masterchef Mehmet ne iş yapıyor eşi kim çocuklarına bakın

Son günlerin sevilen ve en çok güldüren isimlerinden biri Masterchef Mehmet. Kırmızı takımda yarışan ve deyim yerindeyse takım arkadaşlarının 'tatlı baş belası' olan Mehmet Sur aslen Adanalı ve şırdan ustası. İstanbul'da yaşayan Mastercchef Mehmet 39 yaşında. Sevecen tavırları, babacan halleri ile kendini sevdiren yarışmacı Mehmet Sur'u daha yakından tanıyalım...

Her bölümde dikkatleri üzerine çeken ve büyük ilgi gören Mehmet adından şıkça söz ettiriyor. Peki MasterChef Mehmet ne iş yapıyor?

MASTERCHEF MEHMET KİMDİR: Oldukça sevecen olan Mehmet yapmış olduğu şakalar ve sergilediği komik şakalar ile kendisini ilk bölümlerde tanıtmayı başardı.

Mehmet Sur'un eşi ve çocukları

MasterChef yarışmacısı Mehmet Sur 39 yaşında. Küçük yaşlardan itibaren mutfak hayatı ile iç içe olan yarışmacı özellikle İstanbul’da yer alan hotel ve restorantlarda komilik yaparak mesleğe başlamış. Et konularında uzman olan yarışmacı ilerleyen zamanlarda mutfak şefliğine kadar kariyerini tamamlamış.

Oldukça başarılı bir işletmesi bulunan yarışmacı Masterchef kırmızı takımda yer alıyor. Maddi sıkıntısı olmayan yarışmacı sadece Türkiye’nin Master Chef’i olmak için yarışmaya katıldı.

Aynı zamanda instagram fenomeni olan Mehmet şırdan ustası. Şırdancı Mehmet adında instagram hesabı olan Mehmet'in takipçi sayısı her geçen gün artıyor. Kendisini etin uzmanı olarak tanıtan Masterchef Mehmet'in şırdanları yiyenlere damak şöleni yaşatıyor.

MASTERCHEF NASIL BİR YARIŞMA: Dünyanın en zorlu en heyecanlı yemek yarışması MasterChef, TV8 ekranlarında başladı.

Acun Ilıcalı, 9 sezon ve 170 bölümü geride bırakan MasterChef programının yapım haklarını satın aldı ve Türkiye'ye getirdi. MasterChef Türkiye, TV8'de yayınlanmaya başlayan MasterChef'te lezzet dünyasının önemli isimleri Somer Sivrioğlu, Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya jüri koltuğunda oturuyor.

MasterChef Türkiye 1 Eylül cumartesiden itibaren cumartesi ve pazar akşamları 20.00'da Tv8 ekranlarında izleyicisi karşısına çıkacak.

JÜRİ ÜYELERİ

HAZER AMANİ

Hazer Amani, TED Ankara kolejinden sonra ODTÜ’de sosyoloji okudu. Daha sonra Güney Afrika’da Cordon Bleu’de aşçılık eğitimi aldı.

Okulunu birincilikle bitirip Güney Afrika’da çalışmaya başladı. Cape Wine Academy‘de 4 yıllık bir program olan dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği de okudu. 9 senesini geçirdiği Güney Afrika’dan 2010 yılında İstanbul’a döndü ve Chilai adlı restaurantın Executive Chef i olarak çalıştı. 2011 yılının “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı.

SOMER SİVRİOĞLU

1971’de İstanbul’da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye’de kaldıktan sonra Avusturalya’ya taşındı.

Restorancılığa annesinden aldığı eğitimler ile başladı. Uzun yıllar annesinin yanında çalışan Somer Sivrioğlu, öğrendiklerinin üzerine her geçen gün eklemeler yaptı. 25 yaşında kuzeni ile birlikte Sydney’de restaurant açtı.

Köşe yazarlığı da yapan Somer Sivrioğlu , ayrıca radyo programı olan Lezzete Yolculuk’u sundu. En iyi et, en iyi restorant, en iyi lezzet ödülü gibi birçok dalda ödül aldı.

Sydney'li restaurant sahibi ve aşçı Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapıyor.

MEHMET YALÇINKAYA

1974 Bolu doğumlu Yalçınkaya, kariyer yolculuğunda Fransa’dan İtalya’ya Katar’dan Almanya’ya Cruise ile Yunanistan’a kadar dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye’de de Bodrum’dan İstanbul’a varana dek birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaptı.

2018 TÜRES tarafından düzenlenen Türkiye Lezzet Ödüllerinde 500 bin kişinin üzerinde halk oylaması sonucunda En iyi Şef Ödülü,

2012 Dünya Aşçılar Olimpiyatları Gümüş Madalya

Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Captan

Euroturkchefs Culınary Team Takım Kaptanlığı

Berlin -Almanya

Dünya Aşçılar olimpiyatları A kategorisi Dünya

2008 Üçüncülüğü - Erfurt – Almanya

Euroturkchefs Team Merit diploma Takım Halinde

Erfurt – Almanya

Oteller arası Amasya Osmanlı Saray yemekleri yarışması

1988–2008 Merit diploma Amasya- Türkiye

İstanbul Mutfak Ensitüsü Chef Düello –İstanbul -

Chef 8 Organizasyonu Mansiyon- Ankara