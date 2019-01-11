Mars'a gidecek SpaceX Starship ilk kez görüntülendi

Geçtiğimiz hafta Twitter hesabından Starship'in neye benzeyeceğiyle ilgili bir paylaşım yapan Elon Musk'ın herkesten gizlediği aracı bu sefer görüntülendi.

Texas Boca Chica’da görüntülenen Mars’a yollanacak roketin ilk prototip, gerçeğinden biraz daha kısa olacak. 30 metrelik aynı çapın ise aynı olması bekleniyor. Şimdiye kadar üretilen uzay araçlarından çok daha farklı gözüken Starship aynı zamanda şimdiye kadar üretilen uzay araçlarından çok daha güçlü olacak.

Son hali merakla beklenen bu uzay aracının 2020 yılında gerçek halini alması bekleniyor.