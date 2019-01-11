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Mariam Kavakçı'ya linç İYİ Partili vekili isyan ettirdi

Mariam Kavakçı'ya linç İYİ Partili vekili isyan ettirdi

Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı'ya linç girişimi, muhalefet partisi İYİ Parti'yi bile isyan ettirdi. İYİ Parti İstanbul Milletvetili Yavuz Ağıralioğlu, "Hükûmete kızacağız diye bir kızcağızın, bir kadının izzetine, iffetine, namusuna bu kadar galiz cümlelerle saldırmak başka bir şeydir. Bu pespayeliği de asla razı olamayız." dedi.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 15:16 - Güncelleme: 11-01-2019 15:16

Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı'ya yönelik eleştiriler linç kampanyasına dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı olarak atanan Büyükelçi Merve Kavakçı’nın kızı Mariam'a, sosyal medyada hakaretler yağdı.

Mariam Kavakçı'ya ve annesi Merve Kavakçı'ya hayat tarzı üzerinden saldırıların ardı arkası kesilmedi. Hedef gösterilen Kavakçı, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvetili Yavuz Ağıralioğlu'nun da gündemindeydi.

Ağıralioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma dikkatleri üzerine çekti. Ağıralioğlu, konuşmasının yer aldığı videoyu twitter hesabından paylaştı.

"BU PESPAYELİĞE ASLA RAZI OLAMAYIZ"
Mariam Kavakçı'ya destek çıkan Ağıralioğlu, "Mariam Kavakçı'nın saraya danışman atanmasına karşı çıkmak kadar boynumuza borç olan bir şey daha vardır. Hükûmete kızacağız diye bir kızcağızın, bir kadının izzetine, iffetine, namusuna bu kadar galiz cümlelerle saldırmak başka bir şeydir. Bu pespayeliği de asla razı olamayız." ifadelerine yer verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR24 YORUM

  • ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ 11 Ocak 2019 16:42 ERDOĞAN BU NEDENLE KAYBEDECEKSİN

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