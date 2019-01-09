Maliye Bakanlığı'ndan 3 yabancı bankaya yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan’a yetki verdi

Açıklamada şöyle denildi:

"2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2029 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan’a yetki vermiştir."

Anlaşma yapılan Citigroup Amerika'nın en büyük sekiz finans şirketinden bir tanesi. 200 yılı aşkın deneyimi ile 6 kıtada 100‘den fazla ülkede, yaklaşık 200 milyon müşteri hesabı ile faaliyet gösteriyor.

JPMorgan Chase bankası Forbes dergisine göre, dünyanın en büyük ABD şirketi.

Alman devi olan Deutsche Bank ise aynı zamanda dünyanın bir çok noktasında faaliyet gösteriyor.