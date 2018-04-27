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Liselere geçiş nasıl olacak? MEB'ten açıklama

Liselere geçiş nasıl olacak? MEB'ten açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, yeni dönemde liselerin sadece yüzde 10'luk bir bölümünün sınavla öğrenci alacağını söyledi. Tekin, uzun vadede liselere geçişlerin tamamen sınavsız olacağını ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 23:21 - Güncelleme: 27-04-2018 00:19

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, uzun vadede liselere geçişlerde tamamen sınavsız mekanizmanın ilk adımlarının bu yıl atıldığını ifade etti Tekin, bu amaçla bu yıl liselerin yüzde 10'unu sınavla, yüzde 90'nın ise sınavsız öğrenci alacağını söyledi.

Yusuf Tekin, Aydın'da, Kültür Merkezi'nde düzenlenen müdürler toplantısında yaptığı konuşmada, liselere geçişte sınavsız ortam yaratmak adına bir adım atıp dünyadaki örnekleri incelediklerini belirtti. Tekin, Uzun vadede liselere geçişlerde tamamen sınavsız mekanizma üretmiş oluruz diye düşündük ve bu yıl liselerimizin yüzde 10'unu sınavla, yüzde 90'ını da sınavsız öğrenci alan liseler olarak tanımladık." değerlendirmesinde bulundu.

"TAMAMEN BİLİMSEL KRİTERLERE GÖRE YAPILMIŞ BİR ÇALIŞMA"

Tekin, geriye doğru TEOG sınavlarına bakıp öğrencilerin ilk 5 tercihlerini baz alarak yüzde 10'u oluşturduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye genelinde yüzde 62-63 civarında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesindeki okulları tercih etmişler ilk beşte. Yani Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerini tercih etmişler. Yüzde 22 civarı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesindeki okulları tercih etmişler. Yüzde 15 bandında da mesleki ve teknik programları uygulayan ortaöğretim kurumlarını tercih etmişler. Dolayısıyla biz yüzde 10'u oluştururken kendi içinde böyle bir ayrım yaptık. Diyelim ki öncelikle Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri bu yüzde 10 içerisindeki Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün payını doldurduysa başka bir Anadolu Lisesi almadık çünkü ilkesel olarak bir kriterimiz de şuydu, sınavla öğrenci alan okullar farklı program uygulayan okullar olsunlar. Eğer Fen ve Sosyal Bilimler Liseleriyle bunu dolduramadıysak, o kontenjanı doldurabilmek için Anadolu Lisesi ilave ettik, yüzde 62'ye tamamlayabilmek için."

Sınavla öğrenci alan bu okullar, Türkiye'nin her yerinden öğrenci alacağı için pansiyonlarının olması gerektiğini anlatan Tekin, "Fen ve Sosyal Bilimler liselerimiz pansiyonlu. Buna ve son 5 yıl içindeki öğrencilerimizin tercih durumlarına baktık ve ilden Anadolu Lisesi eklememiz gerekiyorsa ekledik. Herhangi bir ilimizde Fen ve Sosyal Bilimler liselerimiz bu kotayı dolduruyorsa ilave bir Anadolu Lisesi koymadık. Diğer müdürlüklerimizde de aynı şekilde yaptık. Tamamen objektif, bilimsel kriterlere göre yapılmış bir çalışma." görüşünü aktardı.

Tekin, önlerindeki dönem yüzde 90'lık diğer okullar için de ciddi bir adım atacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her öğrenciye ortaöğretim türleri itibarıyla en az 3'er tercih sunacağız. Yani 8. sınıf bir öğrencimiz haziran ayının son haftasında tercih ekranı açıldığında sınavla öğrenci alan okular dışında bir okula gidecekse karşısına bir ekran çıkacak. Bu ekranda en az 3 Anadolu Lisesi en az 3 Anadolu İmam Hatip Lisesi ve en az 3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çıkacak. Öğrencimiz evine yakınlık esasına göre tercih yapacak."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • ali 27 Nisan 2018 00:15 Yahu en iyilerin altında kalan öğrencilerin suçu ne? hadi yüzde 10 u aldın.Bu sınırın hemen dışında kalan çocukla eğitimle alakası olmayan çocuğu aynı liseye koymanın mantığı nedir?Ülke çapında nitelikli okul kapsamı dışında kalan tüm okullar çöp olacak bu sistemde okulun adı ne olursa olsun.

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