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Lavrov'dan ABD'ye PYD/PKK eleştirisi

Lavrov'dan ABD'ye PYD/PKK eleştirisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin ABD'ye yönelik eleştirilerine destek çıktı. Lavrov, terör örgütlerine sağlanan askeri desteğin Washington'un kötü niyetini ortaya koyduğunu belirtti.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 23:20 - Güncelleme: 17-02-2018 00:36

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, verdiği röportajda ABD’nin Suriye'deki tutumunun kötü niyet içerebileceğini kaydetti. Lavrov, ABD’nin Suriye’nin Türkiye ile sınır bölgesinde güvenlik gücü kurma planlarının değişmediğini de ileri sürdü.

Sputnik'in haberine göre Sergey Lavrov, Türkiye'nin Afrin harekatının bir kez daha ABD'nin uzayı iyi göremediğini ve kötü niyetini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Son yıllarda ABD'nin özel kuvvetleri ve diğer askeri birimlerinin Suriye topraklarında yasalara aykırı bir şekilde varlık gösterdiğini anlatan Lavrov, "Ne Şam tarafından bir davet, ne de BM’nin verdiği yetki var. Amerikalılar, Suriye’deki eylemlerinin daha başında oyunlarını YPG üzerinde kurdu ve Türkiye’nin memnuniyetsizliğini es geçti” diye konuştu.

Türkiye’nin bu konudaki tutumunun hiç kimse için ve hiçbir zaman sır olmadığını, Ankara’nın Suriye’nin içindeki bazı grupları, Türkiye ve diğer pek çok ülke tarafından terör örgütlerinin listesine alınan PKK’nın birer uzantısı olarak kabul ettiğine dikkat çekti.

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Rus diplomat, “Tüm bunlar belliydi. Türkiye birçok kez, Suriye ile Türkiye arasındaki sınır bölgesinin PKK/PYD'nin kontrolüne geçmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğini açıklamıştı. Buna rağmen Amerikalılar, Türkiye’nin görüşünü es geçerek, tüm bu süre boyunca PYD'ye günden güne sürekli ve yoğun bir şekilde silah tedarik etti” ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 17 Şubat 2018 01:53 İmam Hatip Kadılar meclisi jurisi karar vermiş!......... Deniz Hainmiş

    CEVAP YAZ 5 3
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