Kuzey Kore lideri Kim öfkelendi: İnşaatı bitirin

Son olay Kuzey Kore lideri Kim'in ülkenin kuzeydoğusundaki Orangchon Elektrik Santrali'ni teftiş ettiği sırada gerçekleşti.

KCNA yetkililerin Kim'i proje ve yaşanan gecikmeler konusunda bilgilendirmesinin ardından Kim'in 'söyleyecek söz bulamadığını' ve 'çok kızdığını' duyurdu.

KİM SANTRALİN HIZLI ŞEKİLDE BİTİRİLMESİNİ İSTEDİ

Söz konusu elektrik santralinin yapılması planının talimatı 1980'li yılların başında Kim'in dedesi ve ülkenin kurucusu Kim Il Sung tarafından verilmişti.

KCNA'nın haberinde " Kim kabinenin hedef proje olarak belirlediği santralin inşasının hızlanması gerektiğini işaret etti. (Kim) Yerel yetkilileri durum hakkında kendisine rapor göndermedikleri için eleştirdi" dendi.