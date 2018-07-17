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Kuzey Kore lideri Kim öfkelendi: İnşaatı bitirin

Kuzey Kore lideri Kim öfkelendi: İnşaatı bitirin

KUZEY KORE resmi haber ajansı KCNA ülkenin lideri Kim Jong-un'un ülkenin kuzeydoğusundaki bir elektrik santralinin inşaatının tamamlanmasının gecikmesi nedeniyle yerel yetkililere 'çok kızdığını' bildirdi. Bu son günlerde Kim'in ekonomi konusunda basına yansıyan ikinci 'azarı' olurken, resmi medyanın bu eleştirilere yer vermesi dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 14:38 - Güncelleme: 17-07-2018 14:43

Son olay Kuzey Kore lideri Kim'in ülkenin kuzeydoğusundaki Orangchon Elektrik Santrali'ni teftiş ettiği sırada gerçekleşti.

KCNA yetkililerin Kim'i proje ve yaşanan gecikmeler konusunda bilgilendirmesinin ardından Kim'in 'söyleyecek söz bulamadığını' ve 'çok kızdığını' duyurdu.

KİM SANTRALİN HIZLI ŞEKİLDE BİTİRİLMESİNİ İSTEDİ
Söz konusu elektrik santralinin yapılması planının talimatı 1980'li yılların başında Kim'in dedesi ve ülkenin kurucusu Kim Il Sung tarafından verilmişti.

KCNA'nın haberinde " Kim kabinenin hedef proje olarak belirlediği santralin inşasının hızlanması gerektiğini işaret etti. (Kim) Yerel yetkilileri durum hakkında kendisine rapor göndermedikleri için eleştirdi" dendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • muhaha 17 Temmuz 2018 16:30 her söylediğini not alıyolar. 30 yıl önceki notları napmışlar laaaa

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