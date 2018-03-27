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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nerede?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nerede?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'e gittiği iddiası dünya kamuoyunu hareketlendirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Çin’e geldiği iddialarını yalanladı.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 13:53 - Güncelleme: 27-03-2018 13:53

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında başkentte dün artan güvenlik önlemleri ve Kuzey Kore lideri Kim’in Çin’e geldiğine yönelik söylentiler çıktığına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, “Bahsettiğiniz konudan bir şey anlamıyorum. Bir bilgi olursa yayımlarız.” ifadelerini kullandı. 

TRENDEKİ KİM'İN KIZKARDEŞİ VARDI İDDİASI: ABD Başkanı Donald Trump'la olası görüşmesi öncesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'in başkenti Pekin'i ziyaret etmek için "yüksek güvenlikli" trenle yola çıktığı ileri sürüldü. Çin ziyaretle ilgili iddiaları doğrulamazken, trende Kim yerine kızkardeşinin bulunduğu savunuldu.

Çin ve Kuzey Kore'nin komşu olduğunu ve geleneksel ilişkilerinin yanı sıra normal ilişkileri de sürdürdüğünü belirten Hua, Pekin yönetiminin, Pyongyang yönetimi ile iyi komşuluk ve dostluk ilişkileri geliştirme, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve yarımadadaki barış ve istikrarın sağlanması noktasında yapıcı rol oynamak istediğini söyledi. 

Sözcü Hua, Güney Kore ile Kuzey Kore arasında yapılacak zirveye de değinerek yarımadanın komşusu olarak, iki taraf arasındaki diyalogdan memnuniyet duyacaklarını ve yarımadanın nükleerden arındırılması yönünde verilecek çabaları destekleyeceklerini dile getirdi. 

Japon NTV televizyonu ve yayın kuruluşu NHK, dün, alışılmadık biçimde korunan özel bir trenin Pekin'e geldiğini, trende üst düzey bir heyet bulunduğunu ve kentte güvenliğin arttırıldığını duyurmuş, haberin ardından Kuzey Kore lideri Kim veya Kim’in kız kardeşinin bir heyetle trenle Çin’e geldiğine yönelik spekülatif haberler çıkmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayı sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

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