KPSS 2018 sınavında kaç soru çıkacak-KPSS soru dağılımları tablosu

KPSS sınavı için geri sayım başladı son 2 gün. Lise ve ortaokul mezunu adayların gireceği KPSS lisans sınavı 22 temmuz cumartesi günü yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavına öğrenciler sınav salonuna 14.30'dan sonra giriş yapamayacak. KPSS lisasn sınavı 22 temmuzda saat 14.45'te başlayacak. KPSS sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak. 60 genel yetenek 60 genel kültür sorusu sorulacak ve KPSS lisans sınavı 130 dakika sürecek.

SInava günler kala ÖSYM adayları sınav giriş belgesi alma konusunda uyardı. KPSS sınav giriş belgesi https://ais.osym.gov.tr adresinden alınacak. Detaylar haberimizde.

GENEL YETENEK (60 SORU): Türkçe 30 soru- Matematik : 27 soru- Geometri : 3 soru

GENEL KÜLTÜR (60 SORU): Tarih; 27 soru- Coğrafya; 18 soru-Vatandaşlık; 9 soru- Güncel Bilgiler; 6 soru

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK: ÖSYM'nin duyurusunda adayların 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı. KPSS Lisans Eğitim bilimleri sınavı 14.45'te başlayacak.

KPSS 2018 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI: Lisans mezunu memur adayları KPSS 2018 lisans sınavı için geri sayıma başladı. Lisans mezunu memur adaylarının gireceği KPSS 2018 Lisans sınavı 22 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi - ÖSYM 18 Temmuz Pazar günü KPSS 2018 lisans yerlerini resmi internet sitesinden açıkladı.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK: ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS lisans sınav yerleri www.osym.gov.tr adresi üzerinde öğrenilebiliniyor. KPSS sınav giriş belgesi için tıklayın

22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER!

- 2018 KPSS sınava giriş belgesi,

-Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

- Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.