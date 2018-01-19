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Konya'da 310 gram bebek dünyaya geldi

Konya'da 310 gram bebek dünyaya geldi

Konya'da üçüncü tüp bebek denemesinde hamile kalan, ancak gebeliğinin 24. haftasında tansiyonu yükselince ameliyata alınan anne, 310 gram bebeğini dünyaya getirdi.

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Eklenme Tarihi: 19-01-2018 00:34 - Güncelleme: 19-01-2018 00:34

KONYA'da üçüncü tüp bebek denemesinde hamile kalan, ancak gebeliğinin 24. haftasında tansiyonu yükselince ameliyata alınan anne, 310 gram bebeğini dünyaya getirdi.

Konya'da yaşayan Mehmet ve Saniye Karacan çifti, 10 yıldır bebek sahibi olmayı istiyordu. 11 yıllık evli olan çift için, üçüncü tüp bebek denemesinde bir umut doğdu.

Hamile kalan Saniye Karacan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar tarafından takip edildi.

Hamileliğin 24. haftasında Karacan'ın tansiyonunun düştüğü ve bebeğe giden kanın azaldığı belirlendi.

Bunun üzerine Prof. Acar başkanlığındaki bir ekip tarafından ameliyata alınan Karacan'ın bebeği sezaryenle dünyaya geldi. 310 gram olarak doğan bebeğe "Tuğra" ismi verildi.

Prof. Dr. Acar, yaptığı açıklamada, doğum için çok erken olduğunu ancak burada bir mecburiyetin doğduğunu belirterek, "Beklesek çocuğu anne karnında kaybedebilirdik. Erken doğumla dışarıda bir şans verilmiş oldu." dedi.

16 HAFTA ERKEN DOĞDU

Annenin durumunun iyi olduğunu, bebeğin ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğunu ifade eden Acar, "Bebek 16 hafta erken doğmuş oldu. Akciğer sorunu yaşanıyor. O sorun çözülebilirse yaşama şansı büyük ama zor hasta dediğimiz hasta gruplarından. Dünyada en küçük bebek 280 gram olarak geçiyor. Bizim hastamız 300 gram civarında. Yaşarsa dünyadaki en küçük yaşayan bebeklerden biri olacak." diye konuştu.

BURUK BİR SEVİNÇ

Baba Mehmet Karacan da 11 yıllık evli olduklarını, 10 yıldır da bebek sahibi olmayı beklediklerini vurgulayarak, "Şimdi buruk bir sevinç yaşıyorum. İçim içime sığmıyor." ifadesini kullandı.

Anne Saniye Karacan ise daha bebeğini göremediğini ancak çok mutlu olduğunu belirterek, "Hastaneden çıkar çıkmaz, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren bebeğimi görmeye gideceğim." dedi.

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