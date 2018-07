Kol inceltme ve sıkılaştırma hareketleri nelerdir?

Thera band yardımı ile kol haraketlerimizi yapabiliriz, iki ayağımızda bastık karşıya bakıyoruz karnımız içerde omuzlar geriye yukarıya doğru kaldırdım kolları kolları tam vücuda yapıştırmadan biraz açık konumda kaldırmamız gerekiyor. Kaburgayada tam yapıştırmadan kaldırıcağız bu haraketi yeni başlayanlar tek set on iki tekrar yapabilirler bir üç gün sonraki egzersizlerinde iki set on iki tekrara çıkartabilirler sonraki egzersizlerinde üç set on iki tekrara çıkartabilirler kademeli olarak ilerlemekte fayda var ilk yaptığınızda kas ağrılarına maruz kalmanızı istemiyoruz.

Bir diğer harakette yine thera band yardımı ile arkaya aldım dirsek başa yakın bilekten destek almadan en yukarıya kadar kaldırıyorum triceps kası çalışıyor burada yine bu egzersizimiz için sağ sol kol ayrı ayrı yapılması gerekiyor ilk egzersizimizde tek set on iki tekrar ikinci egzersizimizde iki set on iki tekrar üçüncü egzersizimizde üç set on iki tekrar olarak devam edebilirsiniz. Bir koldan diğer kola geçerken arada otuz saniye dinlenme vererek sistemi biraz yavaşlatabilirsiniz nabzınız normale döner.