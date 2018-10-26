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Kızım'a damga vuracak sahne! Selin Şekerci yıktı geçti

Kızım'a damga vuracak sahne! Selin Şekerci yıktı geçti

TV8'in sevilen dizisi Kızım'ın 6. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Bu akşam yani 26 Ekim 2018 Cuma günü ekrana gelecek bölümünde Selin Şekerci (Asu), sahnede Sezen Aksu'nun "Küçüğüm" şarkısını seslendirecek. İşte merakla beklenen Kızım dizisinin yeni bölüm fragmanı....

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 13:50 - Güncelleme: 26-10-2018 13:50

Cuma günü ekrana gelen Kızım dizisinin 6. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Kızım yeni bölümde Demir ile Öykü'nün duygusal diyaloğu seyirciyi derinden etkilerken Öykü'nün hastalığı iyice ilerliyor. Demir'se bunu yavaş yavaş fark ediyor. Asu'nun bir anda Demir'in karşısına çıkmasından sonra neler yaşanacağı ise merak ediliyor. 

SELİN ŞEKERCİ'DEN "KÜÇÜĞÜM" PERFORMANSI: Diziye 5. bölümde dahil olan ve "Asu" karakterine hayat veren Selin Şekerci, yeni bölümde Sezen Aksu'nun "Küçüğüm" şarkısını seslendiriyor. Selin Şekerci oyunculuğun yanında şarkıcılıkta da iddialı olduğunu bu sayede göstermiş oluyor.SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?: Öykü'nün yurda gitmesine son anda engel olan Demir, Candan'ın evine sürpriz bir alıcı çıkmasıyla birlikte artık orada kalamayacaklarına karar verir.

Öykü ve Demir’in nereye gidecekleri henüz meçhulken Candan ve Öykü için ayrılık rüzgarları yeniden esmeye başlar.

Demir, Uğur'u hapisten kurtarmak için çılgınca bir plan yapar ve hiç vakit kaybetmeden planını hayata geçirir.

Demir, içinde olduğu karmaşık durumdan kurtulmak için hamle üzerine hamle geliştirirken, Cemal'in sinsi planlarına dahil olan gizemli bir kadın cevaplanması gereken yeni bir soruyu beraberinde getirir.

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