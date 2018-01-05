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Kızı kanser tedavisi görüyordu Alişan Kapaklıkaya'dan çok acı haber

Kızı kanser tedavisi görüyordu Alişan Kapaklıkaya'dan çok acı haber

Zahide Yetiş'in programına katıldıktan sonra anlattığı hikaye ile ünlenen Alişan Kapaklıkaya dün büyük bir acı yaşadı. Her zaman merak edilen isim haline gelen Alişan Kapaklıkaya kızını kaybetti. Acı üzerine acı yaşayan Alişan Kapaklıkaya hayat hikayesiyle bir kez daha Türkiye'yi ağlattı.

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Eklenme Tarihi: 05-01-2018 10:21 - Güncelleme: 05-01-2018 10:21

Siyah pantolon hikayesiyle bir anda gündeme oturan ve sosyal medyada çok konuşulan Alişan Kapaklıkaya'dan bir acı haber daha geldi. Kanser tedavisi gören kızını Alişan Kapaklıkaya dün akşam hayatını kaybetti.

Katıldığı Zahide Yetiş'le programında 'Siyah pantolon' hikayesi ile Tüm Türkiye'yi ağlatan ve hikayesinde kanser hastası kızından da bahseden Yazar Alişan Kapaklıkaya kızı için dua istemişti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Kapaklıkaya'nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız dün akşam hayata gözlerini yumdu.  Vefat haberine ve cenaze programına ilişkin Alişan Kapaklıkaya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; "Alişan Kapaklıkaya ve Hayat Kapaklıkaya'nın kızları, Harun Yıldız'ın eşi Zuhal Kapaklıkaya Yıldız, 4 Ocak 2018 Perşembe günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 5 Ocak Cuma günü Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin Sığırcık Köyü Camii'nde kılınacak Cuma namazına müteakip Sığırcık Köyü mezarlığında defnedilecektir. Allah rahmet eylesin."

Alişan Kapaklıkaya kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız ile birlikte...

SİYAH PANTOLON HİKAYESİYLE HERKESİ DUYGULANDIRMIŞTI

Zahide Yetişle'nin 360. bölümünde; Alişan Kapaklıkaya'nın anlattığı hikaye izleyenleri gözyaşlarına boğdu. TRT'de konuşulan programda siyah pantolon hikayesi sevginin ve fedakarlığın önemini vurguluyor. Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevilisi olan Alişan Kapaklıkaya bu hikayesinden sonra kendinden söz ettirdi.

ALİŞAN KAPAKLIKAYA KİMDİR, NERELİ?

Alişan Kapaklıkaya, 1962 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doğdu. Yoksul bir ailenin evladı olarak büyüyen Kapaklıkaya, 1985 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. 1987-92 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 1985-2000 yılları arasında Adana'da bazı liselerde öğretmenlik yaptı. 

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