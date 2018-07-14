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Kırışıklık için dolgu uygulaması hangi bölgelere yapılır?

Kırışıklık için dolgu uygulaması hangi bölgelere yapılır?

Yüz dolguları, kırışıklıkları yumuşatmak, ciltteki elastikiyet ve hacim kaybını azaltmak, istenmeyen şekil bozuklularını düzeltmek, cilde kaybettiği nemi vermek için uygulanabilir. Dermatolog Dr. Hande Ulusal bu konuda uyarıyor ve dikkat edilmesi gerektiğini iletiyor.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 03:40 - Güncelleme: 14-07-2018 03:40

Hyalüronik asit dolgu enjeksiyon maddelerinin sundukları hızlı iyileşme ve çabuk etki avantajları sayesinde günümüzün en çok rağbet gören yaşlanma karşıtı tedavidir. Dermatolog Dr. Hande Ulusal cevapla.tv'ye anlattı. 

Dolgu uygulamalarından en çok tercih edilen bölgeler genellikle elmacık kemiklerinin üzeri, dudaklar, orta yüz bölgesi, göz altı, yanak ve dudak kenarı arasındaki çizgi hatları, yanaklar, kaşlar ve çene kısımlarıdır.

Dolgu Tedavisinde Yan Etki Olmaması için Ne Yapılmalı?

Tedavi mutlaka dermatoloji uzmanı veya bir plastik cerrahi uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir. Doğru yapılan tedaviler yerinde ve olumlu sonuçlar vermektedir. Her tedavi gibi doğru uygulanmasının büyük avantajları ve etkileri vardır. Uzm. Dr. Hande Ulusal bu konuda uyarıyor ve dikkat edilmesi gerektiğini iletiyor.

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