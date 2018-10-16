Kimse bunu beklemiyordu! Volkan Demirel'i şaşırtan manzara

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Dereağzı Tesisleri'ne çalışmaya gittiğinde karşılaştığı manzara milli fekçiyi şaşkına çevirdi. A Takım'dan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek olan deneyimli kaleci Dereağzı'nda kendisiyle ilgilenecek antrenör bulamadı.

ANTRENÖR BULAMADI

Sarı lacivertli takımda kadro dışı kalan ve bireysel olarak çalışmalarını Dereağzı Tesisleri'nde yapacak olan Volkan Demirel, kendisine program hazırlayacak antrenör bulamadı.



KALECİ ANTRENÖRÜ KALMADI

Kulüpten gönderilen 3 hocanın ardından altyapıdaki kaleci antrenörünün A Takıma gitmesi nedeniyle Dereağzı Tesisleri'nde şu anda kaleci antrenörü kalmadı. Çalışma yapmak için tesislere giden Volkan Demirel bu nedenle henüz antrenmanlara başlayamadı.