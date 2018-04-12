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Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 08:10 - Güncelleme: 12-04-2018 08:10

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Ocak'ta Beşiktaş Belediyesi'nde yaptığı konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ğu suç duyurusu üzerine fezleke hazırladı. Sabah gazetesinin haberine göre, 11 sayfalık fezlekede Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

Fezlekede, Kılıçdaroğlu'nun, Man Adası iftiraları, 17/25 Aralık sürecinde FETÖ'nün uydurma delilleri ve Erdoğan ile FETÖ'yü bağlantılı gösterme sözlerine yer verilerek şu değerlendirmelerde bulunuldu: "(Kılıçdaroğlu'nun) Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlediği, sözlerinin tahkir edici olup küçültücü değer yargıları içeren ibareler ihtiva ettiği ve küçük düşürücü nitelikte kullanıldığı, kullanılan sözlerin eleştiride bulunmak ve düşünce açıklaması sınırlarını dolayısıyla hukuka uygunluk sınırlarını aştığı, bu eleştirilerin aşağılama ve küçük düşürücü nitelikte olduğu dolasıyla Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurlarını taşıdığı anlaşılmıştır." Fikir açıklamanın 'sövme'den ayrılması gerektiği belirtilen fezlekede "Bir kimsenin somut fiil ya da olgu isnat edilerek veya sövmek suretiyle zedelenen onur, şeref ve saygınlığı, hakaret suçunun konusunu oluşturmakta. Bir söz ve davranışın küçük düşürücü nitelikte bulunup bulunmadığı, örf ve adet, tarafların sosyal konumu fiillerin işlenmesi sırasındaki özellikler ve kamuoyundaki yaygın kanaatler dikkate alınarak belirlenmeli" denildi. TCK'nın 299'uncu maddesiyle Cumhurbaşkanlığı'nın fonksiyonları değil, Cumhurbaşkanı'nın şeref ve varlığının korunduğu kaydedilerek, "Cumhurbaşkanına hakaret ve sövme suçunun oluşması için de onun sosyal değeri konusunda kendisinin veya toplumun sahip olduğu düşünce ve duyguları sarsıcı fiil veya sıfatlar isnat veya izafe edilmemelidir" ifadesi kullanıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • mem 12 Nisan 2018 08:37 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ülke satıldı seni savunduğun zat hergün sağa sola hakaretler yağdırıyor tecavüz vurgun dolandırıcılık had safa da sen bırak bir AKPli vekile yargılamak AKP linin çaysını yargılayamazsın onurlu Ankara Cumhuriyet Başsavcısı....

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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