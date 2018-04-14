Kılıçdaroğlu, Hatay’da karakol ziyareti yapacak!

Genelkurmay Başkanlığı Kılıçdaroğlu’nun karakol ziyaretine onay verdi. Kılıçdaroğlu Hatay programı çerçevesinde, Afrin harekat noktası olan karakollardan birini ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sanatçılarla beraber Hatay’daki sınır karakoluna ziyaret yapması Kılıçdaroğlu ile polemiğe neden olmuştu.
Kılıçdaroğlu, Erdoğan’la birlikte sınıra giden sanatçıları eleştirmişti.
"POSTAL EKSİKSE GÖNDERELİM"
Erdoğan, salı günkü partisinin grup toplantısında da Kılıçdaroğlu’nun Hatay ziyaretiyle ilgili olarak, “Postal eksikse postal gönderelim” ifadesini kullanmıştı.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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