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Katlanabilir Samsung W2019'un görüntüleri ifşa oldu!

Katlanabilir Samsung W2019'un görüntüleri ifşa oldu!

Samsung’un Çin’e özel olarak ürettiği W serisinin yeni cihazı Samsung W2019'un görüntüleri ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 04:40 - Güncelleme: 01-11-2018 04:40

Günümüzden bir 10 sene öncesinde kapaklı telefonlar bir hayli modaydı. Teorik olarak ikiye katlanan bu cihazlar hem daha az yer kaplıyor, hem de oldukça şık görünüyorlardı. Elbette gelişen teknoloji ve akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte, kapaklı telefonlar da mazide kaldı. Fakat hala bu tarz telefonların oldukça popüler olduğu bir ülke mevcut. Evet Çin’den bahsediyoruz.

Çin’li vatandaşlar hala kapaklı telefonlara karşı yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu ilgi de üreticilerin, kapaklı akıllı telefonlar üretmesine zemin hazırlıyor. Nitekim, kapaklı akıllı telefon modasına ayak uyduran üreticilerden birisi de Samsung. Güney Koreli şirket, yalnızca Çin’de satışa sunduğu W serisiyle, kapaklı akıllı telefon tarzını ortaya koyuyor.

Çin kaynaklı son sızıntılara bakacak olursak, Samsung W2019 yakında raflardaki yerini almış olacak. Telefon tasarım anlamında W2017 ve W2018’de çok farklı değil. Fakat teknik özellikler tarafında önemli güncellemeler mevcut. Dilerseniz telefonun sızdırılan fotoğraflarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Fotoğraflarda da net bir şekilde görüldüğü üzere Samsung W2019, çift ana kamera ile gelecek. Telefonun iki tarafında da 4.2 inçlik AMOLED ekran yer alıyor. 3000 mAh kapasitesine sahip bir bataryadan beslenecek olan telefon muhtemelen SD 845 ile gelecektir. Keza Samsung, Çin’de sattığı telefonlarda Exynos yonga setini kullanmıyor.

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