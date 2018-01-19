Kalp Atışı bugün var mı yeni bölüm ne zaman?

Kore uyarlaması olan Kalp Atışı dizisi ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Cuma günleri güçlü rakiplerle mücadele eden Kalp Atışı reytinglerde istediği sonucu elde edemiyordu. Kanal ise Kalp Atışı ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti.

Başrollerini Öykü Karayel ile Gökhan Alkan'ın paylaştığı Kalp Atışı'nın 2 hafta boyunca ekrana gelmemesi nedeniyle final iddiaları güçlenmişti. Aynı zamanda senaryoda yaşanan sıkıntılar nedeniyle de dizinin final yapacağı iddia edilmişti. Fakat kanal diziyle ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Bundan böyle Kalp Atışı cuma günleri ekrana gelmeyecek. Peki Kalp Atışı hangi gün yayınlanacak?

KALP ATIŞI YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ? Kalp Atışı'nın yayın günü değişti. Kalp Atışı yeni bölümleriyle artık pazar günü ekrana gelecek. Kalp Atışı 27.bölümü fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.