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Kalbimdeki Deniz 57. Bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Kalbimdeki Deniz 57. Bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Kalbimdeki Deniz 57.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 17 Şubat tarihinde ekrana gelecek olan Kalbimdeki Deniz 57.bölümde neler olacak? FOX Tv'de yayınlanan ve son bölümüyle büyük ilgi gören Kalbimdeki Deniz 57.yeni bölüm fragmanı internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 10-02-2018 11:30 - Güncelleme: 11-02-2018 00:30

Cumartesi günleri FOX Tv'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kalbimdeki Deniz, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Peki Kalbimdeki Deniz 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Herkes şimdiden Kalbimdeki Deniz 57. fragmanını merak ediyor. 

KALBİMDEKİ DENİZ 56. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Mirat, ölü ya da diri, bir türlü bulunamamaktadır. Başta Deniz olmak üzere herkes perişan haldedir. Mahalleli ise Fikriye’nin önderliğinde Deniz ve diğerlerine destek olacak, onlara bu zor günlerinde dayanışma ve yardımlaşmanın gücünü yeniden gösterecektir. Fakat Deniz durmadan, acı içinde Mirat’ı sayıklamakta, onunla yeniden bir araya gelecekleri, kavuşacakları anın hayalini kurmaktadır.

Ece ve Yusuf, İzak’ın bir kez daha karşılarına çıkması ve onlara zarar vermesi üzerine Raşel’le yüzleşmeye ve ona yaptıklarının bedelini ödetmeye karar verir. Raşel için hesap günü gitgide yaklaşmaktadır. Raşel tüm bu yaptıklarından sonra Mirat’ın evinde, hatta oğlu Yusuf’un yanında bile kalmakta zorlanacaktır. Hülya her şeyin yolunda gittiğini sanırken hiç ummadığı, hem de tüm yaptıklarını bilen biri tarafından köşeye sıkıştırılacaktır. Fikriye’yse kamyonun borcunu Çekirge Salih’e kaptıran Turgut’u boşamaya karar verir. 

KALBİMDEKİ DENİZ 57. BÖLÜM FRAGMANI: Kalbimdeki Deniz 57. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kalbimdeki Deniz 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.

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