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Kadın öğretmen ile öğrencisinin görüntüleri ortalığı karıştırdı

Kadın öğretmen ile öğrencisinin görüntüleri ortalığı karıştırdı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, kafede bir araya gelen A.Ç. (44) isimli kadın biyoloji öğretmeni ile O.O. (17) isimli erkek öğrencisinin güvenlik kameralarına yansıyan ve uygunsuz olduğu öne sürülen görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı. Öğretmen ve öğrenci ise iddiaları kabul etmedi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 14:38 - Güncelleme: 02-11-2018 14:38

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki lisenin müdürü, biyoloji öğretmeni A.Ç. ile 12'nci sınıf öğrencisi O.O. arasında uygunsuz hareketler olduğunu, bunun da okullarına yakın kafede güvenlik kameralarına yansıdığını, görüntülerin de kafe sahibi tarafından kendilerine ulaştırıldığını, gerekli idari tahkikatın başlatıldığını belirterek, güvenlik kamerası kayıtlarını içeren CD'yi emniyet müdürlüğüne teslim etti.

'CİNSEL YA DA DUYGUSAL BİRLİKTELİK OLMADI' SAVUNMASI
Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla soruşturma başlatarak, kadın biyoloji öğretmeni ile erkek lise öğrencisinin ifadelerini aldı. Lise öğrencisi O.O., ifadesinde, öğretmeniyle arasında cinsel veya duygusal birliktelik olmadığını belirtti.

Öğretmen A.Ç. de ifadesinde, öğrencisi ile aralarında cinsel veya duygusal birliktelik olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. A.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, serbest bırakıldı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • OFLU BABA 02 Kasım 2018 16:20 ERKEK OGRETMENLER SUREKLI KIZ OGRENCILERI TACIZ EDERKEN SES CIKARMAYIP BIR KADIN OGRETMENIN ERKEK OGRENCIYI TACIZ ETMESI NIYE BU KADAR GARIP GELDI ANLAYAMADIM TALEBELERINI TACIZ ETMEYEN OGRETMENI OKULDA DOVERLER KANUNA AYKIRI DOKTORLAR HASTALARINA OGRETMENLER TALEBELERINE TACIZ EDEBILIR HATTA BIR KANUN CIKARIP SERBEST OLMALI GIZLI KAPILAR ARKASINDA YAPILMASIN ALENI OLSUNKI KIM KIMINLE ANNELER BABALARDA GERCEGI BILSIN

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