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Kadın 22.bölüm fragmanında Bahar Sarp'ın izini buluyor

Kadın 22.bölüm fragmanında Bahar Sarp'ın izini buluyor

FOX TV ekranlarının sürpriz yapan ve izleyicinin çok sevdiği Kadın dizisi 21.son bölümün hemen ardında 22.yeni bölüm fragmanı şaşırttı. Bahar, Sarp'ın izini yavaş yavaş buluyor. Peki Sarp Bahar'ı hatırlayacak mı? İşte Kadın 22.yeni bölüm fragmanı.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 16:00 - Güncelleme: 20-03-2018 16:00

FOX TV'nin beklenenin üzerinde sonuç veren dizisi Kadın, büyük gizemi ile yoluna devam ediyor. İzleyicinin aklında tek bir soru var 'Bahar ve Sarp ne zman yüzyüze gelecek?' Tüm olay örgüsü bunun üzerine kurulmuşken öte yandan Şirin, izleyici delirtmeye devam ediyor. Kadın 21.son bölümü yine nefesleri kesti ve gelenek bozulmadan ardından yeni bölüm fragmanı geldi. Kadın 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önce Kadın 21.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Kadın 22.yeni bölüm fragmanını izleyelim. Kadın her salı saat 20.00'de FOX'ta!

KADIN 21.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Telefonda duyduğu şeyden sonra Şirin ile Sarp’ın sevgili olduğunu düşünen Bahar ne yapacağını bilemez ve Şirin’in peşine düşer. Bahar bu olaydan sonra herkese karşı güvenini de yitirmiştir.

Pırıl, Bahar ve çocukların yaşadığını öğrendikten sonra ise Sarp ile beraber Amerika’ya dönmek için elinden geleni yapar. Enver, Bahar’ın ona karşı aldığı tavır yüzünden çok üzülür. Ama ne olursa olsun Bahar’ı yalnız bırakmamakta da kararlıdır. Hastalığı yüzünden sürekli ağrıları artmaya başlayan Bahar, sakat kalma riski ile de karşı karşıyadır. Ancak Bahar yine de Şirin'den ilik istemiyor. 

KADIN 22.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz değil. Yayınlanır yayınlanmaz burada olacak. Kadın yeni bölümleriyle her salı saat 20.00'de FOX'ta!

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