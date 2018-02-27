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Kadın 19.yeni bölüm fragmanında büyük Sarp sürprizi Bahar ile...

Kadın 19.yeni bölüm fragmanında büyük Sarp sürprizi Bahar ile...

Kadın 18.son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın 18.son bölümünde Sarp ile ilgili büyük gerçeği öğrendik. Hatice'nin Şirin'i bıçaklamaya yeltendiği sahneler seyredenleri şaşırttı. Hadi gelin önce Kadın 18.son bölüm özetine bakalım hemen ardından yayınlanan Kadın 19.yeni bölüm fragman ilk sahneyi izleyelim.

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Eklenme Tarihi: 27-02-2018 17:00 - Güncelleme: 27-02-2018 17:00

Sarp bir şey hatırlamıyormuş. Hatice ise istediğini yapamadı... Kadın 18.son bölümü ile seyredenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Kadın dizisi hakkında büyük sırları yavaş yaval öğreniyoruz. En büyük sır ise Sarp'tan geldi. Öte yandan Hatice'nin Şirin'e saldırıp bıçaklamaya kalkıştığı o anlar izleyiciyi şaşırttı ayrıca içlerinin yağını eritti. Peki Kadın 18.son bölümde neler oldu? Gelin kısa bir özetine bakalım. Zaten Kadın 18.son bölümün hemen ardından izleyici Kadıan 19.yeni bölüm fragmanı ve Kadın yeni bölüm fragmanı ve ilk sahneyi aramaya koyuldular bile....

KADIN 18.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Bahar çocukları alıp evi terk ediyor ama bu kez yalnız değil. Terzi Enver de Bahar ile birlikte evi terk ediyor Hatice ve Şirin yalnız kalıyor. Önceki hafta Bahar'ı evden gönderen Hatice yaptığından bin pişman. Tüm bunların sorumlusu olan Şirin'i evire çevire dövecek olan Hatice, Şirin'e bıçakla yürüyor. Peki Hatice Şirin'i bıçaklayacak mı?

Öte yandan kendi evine çocuklar ve Terzi Enver'le dönen Bahar'ı çok zor günler bekliyor. Zaten maddi açıdan sıkıntılı olan Bahar'ı buz gibi boş bir ev bekliyor. Bu arada Bahar ile Akif arasında bir elektrik söz konusu gibi.

En büyük sürpriz ise Sarp'tan. Hala hayatta olan Sarp, Bahar ve çocuklardan daha farklı ve refah bir hayat sürmekte. Ancak bu işin altında da bir oyun var gibi görünüyor. Sarp, Bahar ve çocukları öldü biliyor. Peki şimdi neler olacak? Kadın 19.yeni bölümü ile 6 Mart Salı saat 20.00'de Fox TV'de...

KADIN 19.YENİ BÖLÜM FRAGMANI, henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada olacak.

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