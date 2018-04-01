Jet Sosyete 8. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitedi

Star TV'de pazar akşamları ekrana gelen ve orta halli bir ailenin bir anda büyük servetlere kavuşup sosyete hayatına geçişini konu edinen Jet Sosyete dizisi, yayınlanan son bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Ekrana geldiği her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Jet Sosyete dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Özpamuk Tekstil’de Cengiz Bey ayın elemanını seçmeye karar verir. Tony ve Pelin’in kendisine 1 Nisan şakası yaptığından habersiz olan Yaşar, büyük para ödülünü kazanmak için ofiste canla başla çalışacaktır.

Merdiven altı üretilen kötü gıdaları jet sosyeteye satmaya çalışan Gündüz’ün sattığı sağlıksız gıdalar, herkesin sağlığını tehdit edecek ve bu sebeple başına beklemediği olaylar gelecektir.

Özpamuk Tekstil’de Cengiz Bey ayın elemanını seçmeye karar verir. Tony ve Pelin’in kendisine 1 Nisan şakası yaptığından habersiz olan Yaşar, büyük para ödülünü kazanmak için ofiste canla başla çalışacaktır.

Merdiven altı üretilen kötü gıdaları jet sosyeteye satmaya çalışan Gündüz’ün sattığı sağlıksız gıdalar, herkesin sağlığını tehdit edecek ve bu sebeple başına beklemediği olaylar gelecektir.

JET SOSYETE 8. BÖLÜM FRAGMANI: Jet Sosyete 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Jet Sosyete 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.