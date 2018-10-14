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İzmir'deki korkunç kaza ile ilgili şok gelişme! Şoför kaçmış...

İzmir'deki korkunç kaza ile ilgili şok gelişme! Şoför kaçmış...

İzmir'de 22 göçmenin öldüğü kazayı yapan kamyon şoförü kazanın ardından bir otomobile binip kaçtı... Bindiği otomobilin sürücüsüne "kaza yaptım, kamyonda benden başkası yok" dedi... Yolda birkaç kişiyi aradı ama ulaşamadı...

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Eklenme Tarihi: 14-10-2018 12:23 - Güncelleme: 14-10-2018 12:45

İZMİR'in Menemen ilçesinde 22 kaçak göçmenin ölümüne neden olan kazayla ilgili bir görgü tanığının anlattıkları kan dondurdu. Kaçakları taşıyan kamyonun sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu ve ilk ifadesinde, göçmenleri yoldan aldığını söyledi. Ancak, kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz'ın (35) kazanın ardından kamyonu terkederek yola çıktığı ve bir otomobile binerek kaza yerinden kaçtığı ortaya çıktı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 kişinin öldüğü kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

İŞTE ŞOFÖRÜN İLK İFADESİ... Kazadan yaralı kurtulan kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz (35), hastane polisine verdiği ilk ifadede, '09' Aydın plakalı kamyonu ile saat 03.00'te Söke'den yola çıktığını, Sazlıköy'ü geçtikten sonra mültecileri kamyona aldığını ve yakıtı olmadığı için Selçuk otobanına girdiğini, kazanın olduğu Kısıkköy bölgesinde ise önüne beyaz aracın çıktığını, çarpmamak için ani hareket yaptığını ve kavşakta kontrolü kaybederek, dereye uçtuğunu söyledi.

GÖRGÜ TANIĞINDAN KAN DONDURAN SÖZLER... Kaza sonrası yaralı sürücüyü otomobiline aldığını söyleyen Mehmet Eker, İzmir yönüne ilerlerken yol kenarında bir kişi gördüğünü aktardı. Yol kenarındaki kişinin el kol hareketiyle kendisini durdurmak istediğini söyleyen Eker, yaralı şoförle ilgili şunları anlattı:

KAMYONDA BENDEN BAŞKASI YOK" DEDİ.... Hava yeni aydınlanıyordu. önce durmak istemedim. İlerde durdum, adam geldi. "Kaza yaptım yaralıyım. Kamyonda benden başka kimse yoktu" dedi. Adım Mustafa Yılmaz dedi. Benim telefonumdan bir kaç yeri aradı. Cevap veren olmadı. Yeşilyurt'taki hasteneye götür beni dedi. Ben başka yöne gidiyorum dedim.

ARADIĞI KİŞİ BENİ ARADI VE 'TANIMIYORUZ' DEDİ... Bir taksi durağında inmek istedi Karabağlar'da. Ben de yoluma devam ettim. Daha sonra aradığı numaralardan birisi beni aradı. Ben durumu anlattım. "Biz öyle birini tanımıyoruz" dedi. Nerede olduğumu sordu. İzmir'deyiz dedim. Ben sordum, Mersin'deyim dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Mis 14 Ekim 2018 14:00 Beyaz araç ne kamyonmu, uçakmı, ufo mu? Uyumuş bu. Bunun kafasızlığı 22 cana mal oldu.

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