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İYİ Parti Kurucu İl Başkanı Ercan Katırcıoğlu istifa etti

İYİ Parti Kurucu İl Başkanı Ercan Katırcıoğlu istifa etti

İYİ Parti Düzce kurucu İl Başkanı ve 24 Haziran seçimlerinde kentten milletvekili adayı olan Ercan Katırcıoğlu, partisinden istifa etti.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 13:39 - Güncelleme: 02-11-2018 13:39

İYİ Parti Düzce kurucu İl Başkanı olan ve 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti Düzce Milletvekili Adayı gösterilen Ercan Katırcıoğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Katırcıoğlu, açıklamasında İYİ Parti'de söylemlerle yapılanların aynı olmadığını iddia ederek, şöyle dedi:

"Türk siyasetine yeni bir soluk getirmek amacıyla merkez sağ parti olarak kurulmuş olan İYİ Parti'nin içerisinde kurucu il başkanı ve milletvekili adayı olarak yer aldım. Ancak zaman içerisinde söylenenlerle yapılanların, ağızdan çıkan cümlelerle beyinden geçen düşüncelerin aynı olmadığı bir siyasi oluşumla karşılaştım. Milliyetçi ve Ülkücü fikriyatın iktidara taşınacağı söylemiyle yola çıkılmış, ancak 'PKK'ya genel af çıkarılmalı', 'Abdullah Öcalan ev hapsine çıkarılmalı, ayda bir iki defa halkına seslenmelidir' diyen bir kişinin genel başkan yardımcısı yapıldığı bir ortamla karşılaştık. Yine Sayın Akşener'in 'Benim 7 sülalemde FETÖ'cü bulamazsınız' söyleminin ardından 7 sülalesi FETÖ'cü olanların il başkanlığı görevine getirildiğini acıyla görmüş bulunmaktayız. 25 Ekim 2017 tarihinde yola çıkan, ancak makas değiştiren bir siyasi partiyle karşılaştım. Yanlış trene bindiyseniz vagonda geri geri yürümenin bir anlamı olmayacağından yola çıkarak kurucu il başkanı ve milletvekili adayı, yüksek delege olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum."

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • ŞIK OLMADI BAŞKAN!... 02 Kasım 2018 13:57 AKLIMIZA ACABA DİYORUM;MİLLETVEKİLİ SEÇİLSEYDİN İSTİFA EDER MİYDİNİZ?SORUSU GELİYOR.KISA YOLDAN OLMAYIP DA YOL UZAYINCA BİNDİĞİNİZ TRENİ BEĞENMEMENİZ PEK ŞIK OLMAMIŞ BAŞKAN.SÖYLEDİKLERİNİZİN BİRİSİ DOĞRU OLSA İYİ PARTİYİ TEFE KOYUP OYNATACAKLARINI HERKES BİLİYOR.

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