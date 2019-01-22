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İşte Quaresma'nın yeni takımı

İşte Quaresma'nın yeni takımı

Portekiz medyası Ricardo Quaresma’nın Beşiktaş'ta mutlu olmadığını ve ülkesi Portekiz takımlarından Porto'ya döneceğini yazdı.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 10:06 - Güncelleme: 22-01-2019 10:06

Beşiktaş'tan ayrılacağı iddiaları son günlerde çok fazla gündeme gelen Ricardo Quaresma’nın, bu düşüncesini yönetimle paylaştığı bildirildi. Portekiz Abola gazetesi, yıldız oyuncunun artık Beşiktaş’ta mutlu olmadığını yönetime ilettiğini vurguladı. Buna göre Ricardo, Porto’ya geri dönüp, futbolu bırakana kadar burada oynayacak.

35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Antalya kampı öncesi kadro dışı kalıp, sonra affedilmesi nedeniyle mutsuz olduğu belirtildi. Quaresma alacakları nedeniyle yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet etmişti. Portekizli oyuncunun Beşiktaş’la 2020 Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor.

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Hatırlanacağı gibi Pepe de sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten sonra Porto'ya geri dönmüştü. Qauresma da vatandaşı gibi ülkesi Portekiz'e dönmenin hesaplarını yapıyor.

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