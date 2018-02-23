İstanbullu Gelin 39.yeni bölüm fragmanı şok Süreyya şimdi ne yapacak

Begüm öldüğünde, Süreyya rahatlar diye düşündük değil mi? Ancak işler daha fena sarpa saracak. Faruk'un oğlu Emir'in Süreyya davranışları, Faruk'u iki arada mı bırakacak. Boran'lar şimdi ne yapacak? İstanbullu Gelin 38.son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Süreyya'nın Esma Hanım'a çıkışı, Emir'in davranışları ve Begüm'ün cenazesi derken tek güzel kare tüm Boran kardeşlerin bir araya geldiği o anlardı. Peki İstanbullu Gelin 39.yeni bölümünde neler olacak? İstanbullu Gelin 38.son bölümün hemen ardından 39.yeni bölüm fragmanı ve İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı aranmaya başladı. İstanbullu Gelin 39.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ama önce gelin İstanbullu Gelim 38.son bölüm özetine bakalım ardından İstanbullu Gelin 39.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

İSTANBULLU GELİN 38.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Begüm’ün ölümünün ardından artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Emir’in yaşadığı acı Süreyya ile olan bağını da derinden etkiler. Süreyya zorlu bir dönemin başlangıcındadır. Can, Begüm’ün acısıyla mücadelede zorlanırken öfkeyle Faruk’a karşı harekete geçer. İpek, beklediği alakayı Esma’dan göremeyince iyice hırçınlaşır. Esma, tüm yaşananlarla güçlü durmaya çalışırken, Siren ortamı boş bırakmamaktadır. Her şeyin geçeceğine dair aileyle konuşma yapan Esma’nın sözü ise acı bir çığlıkla kesilecektir.

İSTANBULLU GELİN 39.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayında değil ancak yayınlanır yayınlanmaz burada olacak.