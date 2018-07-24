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İstanbul'daki o belediye başkanından kurultay için imza!

İstanbul'daki o belediye başkanından kurultay için imza!

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu, olağanüstü kurultay için imza verdi. Nuhoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile olağanüstü kurultay çağrısına destek verdi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 17:00 - Güncelleme: 24-07-2018 17:01

CHP’de kurultay tartışmalarına katılan son isim Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu oldu. Nuhoğlu yaptığı yazılı açıklama ile olağanüstü kurultay çağrısına destek verdiğini açıkladı.

İşte Aykurt Nuhoğlu’nun açıklaması:

“24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları partimiz Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir değerlendirme, yenilenme ve değişim ihtiyacını zorunlu kılmıştır.

Meclisin işlevinin tartışıldığı, ülkemizin geleceği için endişe duyduğumuz koşullarda; Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapma biçimi ve demokrasi anlayışı ile örnek ve umut olmak zorundadır. Halkımızın değişim ve dönüşüm sağlayacağımıza inanmasının önkoşulu; parti içi demokrasinin sağlanmasıdır.

Değişim ve dönüşümün tek başına kişilerin değişimi ile olmayacağı açıktır. Anlayış ve politikalarımızın değişmesi, ülkenin bulunduğu koşullara ve gerekliliklere göre yenilenme sağlanmadan başarı da sağlanamaz. Ülkemizin ve partimizin geleceği için ihtiyaç duyulan değişim, yenilenme ve siyasallaşma parti içi demokrasinin tüm kanallarının işletilmesi ile mümkündür.

Önseçimin kalıcı hale getirilmesinden, seçim sonuçlarının doğru analiz edilmesine, ideolojik çizgiden parti içi örgütlenme ve mücadele biçimlerinin konuşulmasına, tartışılan isimler dışında farklı seçeneklerin de gündeme gelebileceği tüm soru ve sorunlarımızı tartışacağımız bir ortamın en kısa sürede gerçekleşmesi gerekmektedir.

Partimizin iktidara, halkımızın demokrasi, barış ve huzura ulaşmasını sağlayacak adımları atmak hepimizin sorumluluğundadır.

Bu sorumlulukla Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı’nın (Büyük Kongre’nin) Siyasi Partiler Kanunu’nun 14/6 maddesinin ve Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nün 48. maddesinin 1,4, ve 5. fıkraları uyarınca Güvenoyu ve Seçim Maddeleri konularak olağanüstü toplanması için imza verdim.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Temmuz 2018 17:15 Yatırımcılara her türlü kolaylığı göstermeye ve her türlü desteği vermeye hazırı olduklarını belirten Erdoğan diz çöküp yalvarmaya başladı.................

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