İstanbul'da saldırı yapacaklardı son anda yakalandılar

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 13 Aralık 2017'de Bahçelievler'de bulunan bomba yüklü minibüsle ilgili soruşturmada aranan 'Bırso' kod adlı PKK'lı Gülsüm B. ile irtibatlı şüphelileri tespit etti. Ekipler, şüphelilerin yaklaşan Nevruz öncesinde İstanbul'da bombalı eylem yapma talimatı aldıklarının belirlenmesi üzerine operasyon kararı aldı.

BOMBA TALİMATI: Ekipler, şüphelilerin yaklaşan Nevruz öncesinde İstanbul'da bombalı eylem yapma talimatı aldıklarının belirlenmesi üzerine operasyon kararı aldı. TEM Özel Tim ekipleri ve özel harekat polislerinin desteğiyle sabah saatlerinde 6 ilçede bulunan 12 adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Operasyonda N.M.A, K.K., S.Ö., H.K. ve H.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi. 5 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

8 YANGIN TÜPÜ VE PLASTİK KOVALAR İÇİNDEKİ PATLAYICILAR

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; patlayıcı, yasadışı yollardan Kuzey Irak’tan yurda sokulmuş, minibüsün sahibi olan ve gözaltına alınan kadın ise, aracı Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine götürerek patlayıcıları minibüse yükletmişti. Şüpheli kadın, yolda dikkat çekmemek için içinde patlayıcı bulunan yangın tüpleri ve plastik kovaları, strafor kutular içine gizleyerek İstanbul’a getirmişti.

Yapılan incelemede, minibüste bulunan farklı boylarda 8 yangın tüpünün kafalarını sökerek içlerinde fabrikasyon üretim RDX, PETN ve HMX karışımı patlayıcılarla dolu olduğunu, bombanın etkisini arttırmak için demir bilye ve çivi koyduklarını tespit edilmiş, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yangın tüplerinin hepsinin birbirine düzeneklerle bağlı olduğunu ve düzeneklere bağlı uzaktan kumanda ile patlatmaya yarayan alıcı ve verici devreleri bulmuştu.

Bombalı minibüs başında yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk sorgusunda, çevik kuvvet aracı geçişi sırasında, gözcülerden gelen talimat doğrultusunda minibüsü çevik kuvvet aracının yakınlarında patlatması yönünde talimat aldığını söylemişti.

