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İstanbul'da dev operasyon: Piyasaya süreceklerdi!

İstanbul'da dev operasyon: Piyasaya süreceklerdi!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul’da yapılan bir operasyonda insan sağlığına zararlı maddeler içeren 15 bin adet sahte parfüm ile 4 bin 250 adet kol saati ve kutusu ele geçirildi.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 17:45 - Güncelleme: 05-11-2018 17:45

Ticaret Bakanlığı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Alo 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattı'na, İstanbul'da depo olarak kullanılan bir binada çok sayıda sahte parfüm olduğu yönünde ihbar geldi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin inceleme ve araştırmalarının ardından, belirlenen adreste bulunan ve dikkat çekmemesi için tabela, afiş ya da herhangi bir ticari ibare konulmayan depo gözetim altına alındı. Bu süreçte depoyu kiralayan ve kullanan kişiler tespit edildi.

Daha sonra depoda arama yapan Gümrük Muhafaza ekiplerince, muhtelif markalarda 15 bin adet parfüm ile 4 bin 250 kol saati ve saat kutusu ele geçirildi.

Dermatolog ve uzmanlarca yapılan incelemelerde, parfümlerin sahte olduğu, içeriklerinde parfüm üretiminde kullanılmaması gereken kimyasal maddeler bulunduğu belirlendi. Bu maddelerin cilde ve solunum sistemine zarar verebileceği ifade edildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Vay Bee... 05 Kasım 2018 18:23 Ülkede her ne hikmetse gözlemlenemeyen bir kesim var.Para fokur fokur kaynıyor ve dağıtılıyor.Sen sus.Asgari ücrete devam.Sen ölmeyi ve cenneti hak etmeye çalış.Aklın ermez senin bu tür işlere.

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