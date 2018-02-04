İstanbul için flaş uyarı! Şehrin etrafını kuşattı...

İSTANBUL için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı... Etkili olan olan fırtına nedeniyle İDO ve Budo'nun İstanbul Boğazı'ndaki bazı seferleri iptal edildi... İstanbul'daki fırtına uçakların Atatürk Havalimanı'na inişinde büyük zorluk oluşturdu...

Meteorolojiden yapılan hava tahmin raporuna göre İstanbul'da fırtına ve sağanak yağış öğle saatlerinden itibaren etkili olacak. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



İstanbul'un çevresini saran yağmur bulutları meteorolojinin hava tahmin haritasına işte böyle yansıdı...

LODOS UÇAKLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle Atatürk Havalimanı’na inmek isteyen uçaklar dakikalarca havada tur attı. Lodos nedeniyle zor anlar yaşayan uçaklardan biri ise pisti "pas" geçti. Lodos nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda pistlerin yönü de değiştirildi. İstanbul’da iki günden beri etkisini sürdüren lodos, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

İHA'nın haberine göre, Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan uçaklar zor anlar yaşadı. İnişe geçen çok sayıda uçak, lodos nedeniyle havada dakikalarca tur atmak zorunda kaldı. Lodosun etkisiyle bazı uçaklar da pisti pas geçmek zorunda kaldı. O anlar kameralar tarafından görüntülendi. Rüzgara bağlı gecikmeler nedeniyle dün akşam saatlerinde bir uçak ise yakıt kritiğine girdiği için Ankara’ya yönlendirildi.

İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İDO

13:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

14:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

15:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO

14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi

15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

İŞTE İL İL SON DURUM

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Parçalı bulutlu 12

İstanbul:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 16

İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 17

Adana:Parçalı ve çok bulutlu 17

Antalya:Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

Samsun:Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu 22

Trabzon:Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum:Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 2

Diyarbakır:Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 14