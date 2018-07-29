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İsrail'den İtalyan aktivistlere gözaltı

İsrail'den İtalyan aktivistlere gözaltı

Batı Şeria'da Ayrım Duvarı'na İsrail hapishanesinde tutulan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin resmini çizen 2 İtalyan aktivist, gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 00:20 - Güncelleme: 29-07-2018 00:20

Batı Şeria'da, Ayrım Duvarı'na İsrail hapishanesinde tutulan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin resmini çizen 2 İtalyan aktivistin İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Filistinli aktivist Muhammed el-Lahham,  yaptığı açıklamada, Beytullahim kentinde Ayrım Duvarı'na Ahed et-Temimi'nin resmini çizen 2 İtalyan aktivistin gözaltına alındığını belirtti.

Lahham, aktivistlerin resmi tamamlamak üzere olduğu sırada bir Filistinli ile gözaltına alınarak, bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktardı.

İtalyan aktivislerin kimliğine ilişkin bilgi alınamazken, gözaltına alınan Filistinli hakkında da bilgi verilmedi.

Kimliğini açıklamayan 2 İtalyan ressam, birkaç gün önce işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Ayrım Duvarı'nda 30 metre karelik alana İsrail hapishanesinde tutulan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin resmini çizmeye başlamıştı.

Aralık 2017'de Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde ailesiyle yaşadığı eve İsrail askerleri tarafından düzenlenen baskınla gözaltına alınan ve evinin avlusuna zorla giren askerlere tokat attığı videosu yayımlanan Ahed, 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanan Ahed'in mahkumiyetinin 19 Ağustos'ta sona ermesi gerekiyor. Ancak İsrail makamlarından tahliye tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

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