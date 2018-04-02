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İsrail savaş için tarih verdi: Utanmadan 'Ben yöneteceğim' dedi!

İsrail savaş için tarih verdi: Utanmadan 'Ben yöneteceğim' dedi!

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, "2018 yılında Lübnan Hizbullah'ı ile büyük bir savaş başlayacak. Bu savaşı da ben yöneteceğim" dedi.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 17:42 - Güncelleme: 02-04-2018 17:42

israil merkezli yayım yapan Al Masdar haber sitesine konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, "2018 yılında Lübnan Hizbullah'ı ile büyük bir savaş başlayacak. Bu savaş son üç yıl içerisindeki çatışmalardan çok daha farklı olacak. Kuvvetle muhtemel bu savaşı da ben yöneteceğim" ifadelerine yer verdi.

İsrail için tehlikenin kuzey cephesinde İran, Suriye ve Lübnan'ın teşkil ettiğini belirten Gadi, Suriye'deki askeri operasyonların devam ettiğini ve asla durmayacağını söyledi.

"HİZBULLAH YERLE BİR EDİLECEK"

Gadi, İsrail-Hizbullah savaşının başlaması durumunda eski savaşlara asla benzemeyeceğini, Hizbullah'a hizmet eden herkesin yerle bir edileceğini belirtti. Gadi, "Beyrut'tan güneydeki son noktaya kadar Hizbullah yerle bir edilecek. Hizbullah'a ait binlerce nokta tespit edildi. Savaşın ortaya çıkaracağı yıkımı kimse unutamayacak" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • YUUUUH 02 Nisan 2018 19:01 BİZİM REİSTE BAYA TECRÜBE KAZANDI.ONDAN YARDIM ALSA İYİ OLUR...

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