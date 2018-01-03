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İsrail Parlamentosu'ndan skandal idam kararı

İsrail Parlamentosu'ndan skandal idam kararı

Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan ilk oylamada kabul edildi. İdam tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda iki kez daha oylanması gerekiyor.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 21:12 - Güncelleme: 03-01-2018 21:12

İsrail Parlamentosu'nun resmi internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören tasarı yapılan ilk oylamada  49’a karşı 52 oyla kabul edildi.

İdam tasarısını savunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, idam cezasının “uç durumlarda adalet” anlamına geldiğini söyledi. 

Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde temmuz ayında düzenlenen ve üç Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan  saldırıyı hatırlatan Netanyahu, şunları kaydetti: 

"Hayatımda çok şok edici şeyler görmüştüm ama yine de bu olay beni şok  etti. İnsanların korkunç suçlar işlediği ve yaşamayı hak etmediği örnekler var.  Yasayı böyle durumlar için değiştiriyoruz."

İdam yasa tasarısını hazırlayan koalisyon ortaklarından İsrail Evimiz  partisi lideri ve İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da daha önce yaptığı  açıklamada, “Yahudi kanı ucuz değil” diyerek tasarıya desteğini açıklamıştı. 

Liberman, “Hapishaneye giren her terörist, terörist örgütleri,  pazarlık (esir takası) amacıyla sivil ve askerleri kaçırmaya teşvik ediyor.”  ifadelerini kullanmıştı.  

İdam tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda iki  kez daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri  mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki  İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi  suçlusuna karşı kullanılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Karadenizli 03 Ocak 2018 21:59 Ne oldu o özgürlükçü , demokrasi aşığı , insan hakları savunucusu ülkelere ??? Ha yoksa onlar sadece konu Türkiye olunca mı fikir beyan edip konuşuyorlar ?? Türkiyedeki eylemlerde , polisin müdahalesinden bile endişe duyduklarını söylesen o sözde demokrasi aşıkları sus pus olmuş..

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