İsrail ilk kez Ay'a insansız uzay aracı gönderecek

İsrailli bir organizasyon olan SpaceIL, İsrail'in ilk uzay aracını Ay'a göndermeyi planladıklarını açıkladı. Uzay aracı, Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX şirketinin roketiyle gönderilecek.

Bir kapsül şeklinde tasarlanan ve 585 kilo ağırlığında olan insansız uzay aracının 13 Şubat 2019 tarihinde Ay'a iniş yapması bekleniyor.

Uzay aracı, Elon Musk'ın SpaceX firması tarafından üretilen bir roket yardımıyla fırlatılacak ve Ay'ın manyetik alanı üzerinde araştırmalarda bulunacak. Bu uçuşla birlikte, uzay aracının Ay üzerindeki ilk görevinin ise İsrail bayrağı dikmek olduğu öğrenildi.

Proje, bilim adamlarını ve girişimcileri ay görevleri konusunda teşvik etme amacıyla başlatılan ve 30 milyon dolar ödüle sahip olan Google Lunar XPrize'nin bir parçası olarak başladı. Daha sonra SpaceIL olarak bilinecek İsrailli bir ekip, yarışmaya katılmaya karar verdi ve sonunda İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii ile ortaklık kurdu. Google'ın ödüllü yarışması, herhangi bir kazanan olmadan Mart ayında sona ermişti, ancak İsrail ekibi çalışmalarına devam etti.

'MAKUL MALİYET' VURGUSU; Söz konusu girişime ilişkin yaklaşık olarak 95 milyon dolarlık bir bütçe bekleniyor. Bu bütçenin büyük bir kısmı ise İsrailli milyarder Morris Kahn tarafından karşılandı.

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi şirketinden bir yetkili olan Ofer Doron ise, söz konusu projenin Ay'a makul maliyetle uzay aracı gönderebilme konusunda 'Dünyanın geri kalanı için bir yol göstereceğini' açıkladı.