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İşler durma noktasına geldi dev şirket batıyor mu?

İşler durma noktasına geldi dev şirket batıyor mu?

Filo kiralama sektörünün önemli oyuncularından Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm Anonim Şirketi'nin faaliyetlerin durma noktasına geldiği öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 10:35 - Güncelleme: 03-08-2018 10:35

FLEETCORP AŞ 90'lı yılların ortasında Türkiyeli girişimciler tarafından Do-Car Operasyonel Taşıt Kiralama AŞ adı ile kuruldu. Şirket 2007 yılında el değiştirdi. Do-Car'ı Kuveytli The International Investor şirketi aldı ve yeni yatırımlar yaptı. 

YENİ HİSSEDAR İKİ BANKA
Filo kiralama sektörünün önemli oyuncularından biri konumuna yükselen şirket Kuveytli sahibinin yaşadığı mali sıkıntılardan sonra dar boğaza girdi. Banka borçlarını ödeyemeyen şirketin, yüzde 75 hissesi bir ay önce Kuveytli iki bankaya geçti:

ARAÇLAR İÇİN YAKALAMA KARARI 
Bu yeni süreçte Türkiye'deki şirketin yaşadığı sıkıntıların aşılması için büyük bir girişimde bulunuldu ancak mali sorun çözülemedi. Şirketin Türkiye'deki alacaklı finans kurumları da yakın zaman önce harekete geçti. Şirkete yönelik yapılan hacizler sonrası Türkiye'nin çeşitli illerindeki çok sayıda araca yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri hakkında bulunan araçlara el koymaya başladı.

ŞİRKETLER DE MAĞDUR
Fleetcorp'un yaşadığı sıkıntı, çok sayıda firmayı da sıkıntıya soktu. Sıkıntı yaşayan firmalar arasında şirketten ikinci el araç alımı yapan galerilerin de olduğu öğrenildi. Fleetcorp'un 100 kadar çalışanına izin verildi ve şu an şirket merkezinde kimse bulunmuyor. 

ESKİ CEO: ŞİRKETLE İLGİM KALMADI
Şirketin eski CEO'su Barbaros Çıtmacı ise Hürriyet Dünyasına yaptığı açıklama şunları kaydetti: "14 Haziran 2018 tarihinde şirket hissedarlarına istifa yazımı ilettim; 24 Temmuz 2018 tarihinde de beyanımı tekrarladım.

Takip eden 3 gun içinde de, 27 Temmuz'da istifa haberimi kamuoyu ile paylaştım. Dolayısıyla 27 Temmuz 2018 itibariyle Fleetcorp ve şirket hissedarlarıyla hiç bir ilgim kalmadı. istifa kararımın bildirilmesine rağmen günümüze kadar olan süre zarfında bana ulasan tüm kişi ve kurumlara bizzat cevap verdim ve vermeye de devam ediyorum."  Çıtmacı, şirketin yeni hissedarlarının kendilerine destek olmaması nedeni ile ayrılma kararı aldığını da sözlerine ekledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 10:38 kapat kapıları.herkes yeni iş baksın.

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