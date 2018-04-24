İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, "Beyaz Saray yükümlülüklerini yerine getirmezse İran hükümeti sert yanıt verecek" dedi.
Ruhani, "Kim anlaşmaya ihanet edense ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacak" ifadesini kullandı.
TRUMP SÜRE TANIMIŞTI
Trump anlaşmanın "hatalarının" giderilmesi için Avrupalı müttefiklerine 12 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.
ABD TEHDİT ETMİŞTİ
Amerikan yönetimi anlaşma yenilenmezse İran'a yönelik ekonomik yaptırımları yeniden uygulamaya koymakla tehdit ediyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Washington'da, Trump'ı anlaşmayı bir kenara atmaması için iknaya çabalayacak.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN İran lideri Ruhani'den Trump'a sert uyarı! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER